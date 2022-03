BUGARSKI PREDSTAVNIK SE SPREMA ZA EVROVIZIJU UZ TOČKA: Da li vam se sviđa kako zvuči PESMA DAIRE GRUPE SMAK (Anketa)

Bugarski predstavnici na Pesmi Evrovizije, bend Intelligent Music Project, ozbiljno se pripremaju za šou u Torinu 12. maja. Oni će, predvođeni Ronijem Romerom, nastupiti s hard rok pesmom "Intention", ali na svojim probama često se uvežbavaju i uz neke pesme koje srpska publika odlično zna.

foto: Aleksandra Ignjatović

Sjajni gitarista IMP Biser Ivanov, koga je legendarni bubnjar grupe Toto Sajmon Filips, pošto ga je čuo uživo, proglasio naslednikom velikog Dejvida Gilmora, podelio je na društvenim mrežama snimak kako se na probi zagreva uz kultnu numeru "Daire" grupe Smak i solo nendamašnog Radomira Mihailovića Točka. I to zvuči - moćno!

foto: Dragan Kadić

U Bugarskoj, Biser Ivanov je poznat kao "neverovatni gitarista" tamošnje pop ikone Lili Ivanove. Njegova gitara se može čuti na nekim od najlepših bugarskih pesama i to u različitim muzičkim stilovima – od roka, preko popa, do džeza. Virtuozni muzičar i kompozitor, radio je sa nekim od najpopularnijih bugarskih izvođača i pojavio se na velikoj sceni sa imenima poput Sajmona Filipsa i Bobija Kimbala.

foto: Aleksandra Ignjatović

Zanimljivo je da je gitarista miljenik bugarske žute štampe, koja ga je povezivala sa brojnim lepoticama, pa čak i sa 85-godišnjom Lili Ivanovom, što je ne baš uspešno demantovao, rečima da su samo dobri prijatelji i kolege. Kada ga je 2013. čuvena pevačica Ištar pozvala da učestvuje u njenom spotu za pesmu "Get Loud" mediji su ponovo eksplodirali.

Biser Ivanov, inače, već ima iskustva sa Italijom, budući da je 2017. godine napisao muziku i aranžman za pesmu "Sama" pevačice Magi Đanavarove, s kojom je učestvovala na San Remu. Od 2018. godine je deo tima dr Milena Vrabevskog i Intelligent Music Project, a uz pevača Ronija Romera zaslužan je za nezaboravan šou koji IMP svaki put priređuje.

Biser Ivanov ne krije da su u međuvremenu on i Roni postali dobri prijatelji i van scene.

- Roni i ja imamo internu šalu - on je naučio da peva sve solo deonice koje sviram u Intelligent Music Projectu i na koncertima ima običaj da dođe do mene i pevuši mi ih na uvo dok sviram. Jednom sam odlučio da ga iznenadim i promenim solo pesme "Every Time", a on me je samo gledao u čudu. Često se zajedno smejemo tome...

foto: Aleksandra Ignjatović

