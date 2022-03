SEĆATE LI SE MILIJANE IZ ĐEKNE? Nikada ne biste prepoznali popularnu glumicu, a EVO šta radi 34 godine nakon KULTNE serije!

Kada je davne 1988. godine emitovana pilot epizoda serije "Đekna još nije umrla, a ka' će ne znamo" ovo ostvarenje odmah je dobilo status - kultnog. Glumci koji su u njoj igrali, pogotovo oni mlađi koji se još nisu proslavili, znali su da im je to verovatno uloga života.

foto: Printscreen

Jedna od onih koji su tada postigli toliki uspeh da ih i dalje zovu imenom koje nose u seriji jeste Arijana Čulina. Zapravo, Milijana iz "Đekne", jer je tako decenijama oslovljavaju, dok popularnost koju je nekad imala nije uspela da održi.

Hrvatska glumica je i dalje u istom poslu, a nakon ove serije glumila i u "Cimmer fraj" i u filmu "Ne gledaj mi u tanjir" iz 2016. godine, dok verujemo da bi je danas malo ko prepoznao. Danas se ne pojavljuje pretereano na velikom platnu i malim ekranima, ali njena popularnost nije opala, te je ljudi i sada prepoznaju.

foto: Nebojša Mandić

- Ljudi me nisu zaboravili iako sam ja ostarila. Možda se desi da me u prvi mah ne prepoznaju, ali se onda sete. Ta serija me je obeležila. Nisam očekivala ovoliku popularnost, ja sam tad bila student. Nisam to u tim godinama očekivala, to je bio splet sretnih okolnosti. Ova serija je osvojila srca publike jer se radila sporo i temeljito. Danas se sve radi mnogo brzo. Tada nismo imali puno programo i nije se snimalo furijozno, više se pazilo tad na kvalitet a ne na profit- rekla je, svojevremeno, glumica za Kurir.

(Kurir.rs)