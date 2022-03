SARA KLIMOSKA ZA KURIR: Bila sam na kastingu za prvu sezonu Močvare i nisam prošla! Milena je posle za mene napisala lik Elene

Makedonska glumica Sara Klimoska, koja je pažnju domaće javnosti privukla ulogom u seriji "Senke nad Balkanom", veliko je pojačanje druge sezone "Močvare". I dalje je za gledaoce misterija ko je ubio njen lik Elenu, što će, kako kaže, tako ostati do finalne epizode na Superstaru i RTS.

Za Kurir Sara otkriva kako je postala deo projekta Telekoma Srbija i "Fajerflaj produkcije" i da li će se uskoro zbog posla ponovo preseliti u Beograd.

Da li je bilo teško uklopiti se u uigranu ekipu serije "Močvara"?

- Cela ekipa me je veoma lepo primila od prvog dana. Oleg Novković, Milena Marković i svi glumci su bili tu da mi pomognu oko svega što mi treba. Osećala sam se zaista lepo i dobrodošlo, tako da mi uopšte nije bilo teško da se uklopim u tim.

Kako ste dobili ulogu u seriji?

- Olega sam prvi put srela pre četiri godine, na kastingu za njegov film. Dobro smo radili, ali tada mi je srpski bio jako loš, pa nisam mogla da se uklopim i igram nekog iz Beograda. Onda su me ponovo pozvali za prvu sezonu "Močvare", pa opet nisam bila ubedljiva, pa su konačno u drugoj sezoni napisali lik makedonskog porekla.

Koliko ste lik Elene prilagođavali sebi?

- Različiti glumci bi svaku ulogu tumačili i igrali drugačije. Elena je za mene bila veliki izazov, ne samo zbog jezika već zato što nikada u životu nisam igrala ovakvu ulogu. Sa Elenom sam našla vrlo malo zajedničkih tačaka, ali mi glumci imamo veliku maštu i znamo kako da se stavimo u kožu drugih ljudi.

Da li je i vama, kad ste čitali scenario, bilo iznenađenje ko je ubica?

- Ne bih o tome ništa, jer bi svaki moj odgovor aludirao na neko otkrovenje priče. Mogu samo da kažem da Milena odlično zna da se igra s gledaocem i u seriji se ništa ne očekuje, tako da gledaoci jedva čekaju sledeću epizodu.

Šta vam je bilo glumački najteže u "Močvari"?

- Za mene je najteži i najzanimljiviji deo stvaranja serije i filma proces pripreme uloge. Svakako je prvih nekoliko dana najteže, zbog prilagođavanja dinamike snimanja i razumevanja pristupa reditelja i glumaca. Nakon toga, kada se utvrde osnovne stvari, sve dalje ide lakše.

U kakvom sećanju vam je ostalo snimanje "Senki nad Balkanom"?

- "Senke" su za mene bile prvi srpski projekat i odlično sam sarađivala s Bjelom i s celokupnom produkcijom serije. Bilo mi je super. I prvi put u toj seriji igrala sam s makedonskim glumcima s kojima ranije nisam igrala u Makedoniji. Prva sezona "Senki" mi je bila odlična i bila sam veoma srećna kad su me pozvali za drugu sezonu.

Šta ste naučili iz saradnje s Bjelogrlićem, a koliko toga od Olega i Milene Marković?

- Bjela, Oleg i Milena su divni i veoma iskusni profesionalci i bilo mi je drago što su me prepoznali kao mladu glumicu i verovali mi. Ima dosta toga da se nauči od njih, ali ono što mogu da kažem jeste da je veoma interesantno kako se prepoznaje glumački pristup u Bjelinoj režiji i profesorski pristup u Olegovoj režiji. Sve to unosi jedinstvenu liniju u stvaranje serije.

Kakvi su vam planovi u 2022. godini?

- Za sada, ako sve ide po planu, 2022. biće godina sa puno angažmana za mene. Trenutno snimam s Goranom Radovanovićem njegov novi projekat, a zatim me čekaju još dva filma i jedna serija. Pričaću malo više o tome kad dođe vreme.

Razmišljate li da se preselite za Beograd zbog karijere?

- Živela sam u Beogradu godinu i po dana, vratila sam se u Skoplje kad je počela korona, kad se sve zatvorilo, nije imalo smisla da ostanem. Došla sam u Beograd da pokušam da radim i da u međuvremenu naučim jezik, jer se ovde mnogo snima i ima mnogo dobrih stvari, koje su veoma gledane i u Makedoniji. U poslednje vreme me put vodi ka Beogradu, tako da ideja da se vratim i opet u njemu živim nije daleka.

Čekam premijeru američkog filma

Da li vam je nagrada u Berlinu otvorila vrata Holivuda?

- Nagrada Evropske zvezde u usponu veoma je važna za mene i otvorila mi je više vrata ka evropskom tržištu nego ka Holivudu. U našem poslu najvažnija je mogućnost da te ljudi vide, a onda je sve ostalo stvar sreće i poklapanja stvari. Sada sam veoma uzbuđena što će 1. aprila u američkim bioskopima biti premijera filma "Nećeš biti sama" (You Won't be Alone) australijsko-američke produkcije ("Focus Features"), u kojem igram zajedno s velikim evropskom zvezdom Anamarijom Marinkom i holivudskom zvezdom Nomi Rapas. Taj film je imao premijeru na Sandensu i jedva čekam da dođe u Evropu, da ga ljudi gledaju u bioskopima.