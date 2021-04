ARIJANA ČULINA O ULOZI MILIJANE IZ SERIJE "ĐEKNA JOŠ NIJE UMRLA, A KAD ĆE, NE ZNAMO": Ljudi me nisu zaboravili iako sam ostarila!

Našu današnju gošću Arijanu Čulinu pamtimo po ulozi naivne Milijane iz serije "Đekna još nije umrla, a kad će, ne znamo".

Ova uloga bila je toliko autentična da je se i 30 godina nakon emitovanja serije svi sa naših prostora sećaju.

Da li je i dalje prepoznaju po ovoj ulozi i kako reaguje kada joj kažu Milijana, rekla nam je uživo glumica Arijana Čulina u Pulsu Srbije.

- Ljudi me nisu zaboravili iako sam ja ostarila. Možda se desi da me u prvi mah ne prepoznaju, ali se onda sete. Ta serija me je obeležila. Nisam očekivala ovoliku popularnost, ja sam tad bila student. Nisam to u tim godinama očekivala, to je bio splet sretnih okolnosti. Ova serija je osvojila srca publike jer se radila sporo i temeljito. Danas se sve radi mnogo brzo. Tada nismo imali puno programo i nije se snimalo furijozno, više se pazilo tad na kvalitet a ne na profit .- rekla je glumica.

