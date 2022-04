ZA MENE JE SNIMANJE VALTERA BILA SAMO IGRA Igor Galo: Bio sam premlad da bih mogao da shvatim veličinu tog filma

Film "Valter brani Sarajevo" sa Velimirom Batom Živojinovićem u glavnoj ulozi prvi put je prikazan pre pola veka, a u Beogradu su se tim povodom okupili poštovaoci ovog ostvarenja reditelja Hajrudina Šibe Krvavca, kao i gotovo jedini preostali član glumačke ekipe Igor Galo.

On je igrao ulogu Mališe, a u mladosti su ga zvali jugoslovenski Alen Delon.

- Bio sam premlad da bih mogao da shvatim dimenziju s kim radim. Igrao sam se, meni je samo snimanje bila zabava. Sva sreća da svoju ulogu nisam shvatao preozbiljno, tako da film ima ležernost i druge kvalitete koje ljudi raspoznaju - rekao je Galo novinarima.

foto: Privatna Arhiva

Scenario za "Valter" pisali su Krvavac, Đorđe Lebović, Momo Kapor i Savo Preća, a o glumcima koji su igrali u filmu, poput Radeta Markovića, Dragomira Bojanića Gidre, Faruka Begolija ili Pavla Vuisića, Galo je rekao da su to bili bardovi jugoslovenskog filma.

- Nisam ni znao ko su oni. Za mene su bili drugari. To je divna prednost takvog društva, koji su omogućavali mladima da budu opušteni pod diringentskom palicom Krvavca Šibe, koji je majstorski znao da vodi ekipu. To je iskustvo koje retko koja teorija i akademija može omogućiti. Ako postoji fakultet za glumce, iskustvo sa ovakvim velikanima je vredno četiri fakulteta - istakao je Galo.

foto: ATA images

Upitan da uporedi "Valter" (1972) i Krvavčev "Most" (1969), u kome je takođe igrao, s ratnim filmom "Gvozdeni krst" (1977), kog je potom u Jugoslaviji snimao sa američkim rediteljem Semom Pekinpoom, Galo je rekao da su jugoslovenska ostvarenja bila apsolutno ravnopravna, iako snimana s manje para.

- Mi smo bili avangarda u svetu, po jednom pogledu koji je bio drukčiji. Kad gledate šta smo mi u kinematografiji promovisali ispred njih... Oni su imali tabu tema više nego mi. Kad se setite da poljubac u američkom filmu nije mogao da traje duže od 15 sekundi. A tu smo mi već bili genijalci - podsetio je glumac, koji danas živi u Istri.

foto: Privatna Arhiva

Na kraju, pitali smo ga da podeli s našim čitaocima anegdotu u vezi s filmom.

- Ima ih puno. Kad je Bata bio prvi put u Kini, u to vreme je bio apsolutna pojava. Delegacija ga je dočekala na aerodromu, ali ne u zgradi, već ispred aviona s crvenim tepihom. Trebalo je da mu predaju buket cveća. Jedna žena, koja je bila mlada, trebalo je da mu da cveće, a on, kad ju je video, podigao je, izljubio i vratio je nazad. Posle je saznao da je ona bila ministarka kulture Kine. Svi su bili zapanjeni, ali on to nije znao. Bata je bio jedan fini, krupan, stamen čovek, koji je plenio šarmom - zaključuje Igor Galo.

