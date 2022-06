NAŠIM GLUMCIMA BIĆE SADA LAKŠE U HOLIVUDU! Uspeh Đurička sve će PROMENITI: I od najmanje uloge može da napravi nešto posebno

Nikola Đuričko zbog nove uloge u planetarno popularnoj Netfliksovoj seriji "Čudnije stvari" (Stranger Things) nije postao samo miljenik publike i svojih kolega već i čuvenog pisca Stivena Kinga.

- Obožavam onog ljigavog Rusa Jurija. Zaslužuje sopstvenu seriju. Kao Beri, samo ruski - napisao je King na svom zvaničnom Tviter nalogu, spomenuvši seriju sa Bilom Hederom u HBO produkciji.

Reči velikog autora imaju posebnu težinu kada se ima u vidu da su upravo ekranizacije njegovih romana bile glavna inspiracija braći Dafer za seriju "Čudnije stvari".

Objavu i tvit Stivena Kinga na društvenim mrežama podelili su reditelj Dragan Bjelogrlić i Miloš Biković.

- Stiven King, zvanični kralj horora, odavno je prevazišao svoj matični žanr i postao ikona pop kulture, ali i jedan od najcenjenijih i najpopularnijih književnika današnjice. Horde njegovih fanova samo postaju veće iz godine u godinu, a njegov značaj za celokupan žanr je ogroman u poslednjih 40 godina. E, ako vas King primeti i posebno istakne, to je baš velika stvar. A Đuričko je sjajan glumac. I od najmanje uloge može da napravi nešto posebno i super je što je King to primetio. Nadam se da će ovo dati dodatni podsticaj i Đuričku i našim glumcima koji planiraju put Holivuda, a to što je opet našima dato da igraju Ruse - pa šta? Dobra uloga je dobra uloga - kaže za Kurir reditelj i producent Milan Todorović.

Prošle nedelje za rad srpskog umetnika stigle su pohvale i od američkih kolega.

Vinona Rajder, koja u seriji glumi Džojs, odgovarajući na pitanje magazina Kolajder o atmosferi na snimanju, imala je samo reči hvale za Đurička.

- Zaista volim da radim s Nikom. On je apsolutna legenda! Jedva čekam da ga ljudi upoznaju - rekla je Rajderova, dok je njen kolega Bret Gelman dodao da je Đuričko "genije komedije".

Junaci priče su dečaci iz varošice Hokins u Indijani i misteriozna devojčica koja poseduje natprirodne moći. Oni se suprotstavljaju jezivim čudovištima iz paralelne dimenzije, ali i vladinim agentima, sovjetskim špijunima i, naravno, školskim siledžijama.

Nikola igra Rusa Jurija, koji je veoma zanimljiv i njegov lik je poprilično bitan za razvoj cele priče. Na striming servisu se pojavio prvi deo četvrte sezone, a ostatak se najavljuje za leto 2022. godine.

Đuričko polako ali sigurno pronalazi svoje mesto u Holivudu, gde je dobio ulogu i u odlično ocenjenoj seriji "For All Mankind", čije se emitovanje očekuje tokom ove godine na Epl TV plus.

