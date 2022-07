OTIŠLA U HOLIVUD DA GRADI KARIJERU, PA SVIMA PRESTALA DA SE JAVLJA NA TELEFON: Filmska životna priča Nataše iz Žikine dinastije

Glumica Gala Aleksić, poznatija po devojačkom prezimenu Videnović, prvi put je pred kamere stala kao dvanaestogodišnjakinja i svojim šarmom i lepotom obeležila jednu eru jugoslovenske kinematografije.

Tada smo je znali kao Galu Videnović, a već u prvim godinama karijere zabeležila je uloge u ostvarenjima koja su dostigla status kultnih. "Moj tata na određeno vreme", "Moljac", "Jagode", "Šta se zgodi kad se ljubav rodi", "Bal na vodi"... samo su neki od naslova iz doba njenih prvih glumačkih koraka.

Međutim, ona je rano napustila našu zemlju i tek povremeno se vraćala, a potom napravila i veliku pauzu.

Malo je poznato da je Gala umalo ostvarila holivudsku karijeru, dok je živela u Los Anđelesu, središtu filmskih zbivanja, okružena samim kremom svetske kinematografije. Međutim, život je hteo da se dogodi preokret i da Gala, usred velikih planova, dobije najlepši dar...

- Živim u Malibuu, delu Los Anđelesa gde žive mnogi - ispričala je jednom prilikom za "Nedeljnik" i dodala:

- Imam svoju iznajmljenu kuću u jednom od kanjona. Na vrhu brda je živeo Šon Pen. Preko puta je živeo Ed Haris. Ali dešava se sledeće. Ostajem u drugom stanju, a niko to ne zna. I to u trenutku kada me očekuje mnogo posla, ali ja verujem da ništa nije slučajno. Moj menadžer ima sistem da te uvuče u društvo. Ideš kod Stinga na roštilj na plaži. Pa onda na kućnu žurku kod benda Dipeš mod. U Malibuu svaki dan viđaš gomilu filmskih zvezda koje su ti komšije. Odlazim na audicije, stomak mi se ne vidi. Shvatam da neću još dugo moći to da krijem. A sve se dešava u tih ključnih šest meseci kad treba da mi se ostvari karijera. I ja rešim da nestanem. Ne javljam se na telefon. Rađam dečaka Demijana u Malibuu.

Ona je tada otkrila da je njen menadžer tvrdio da bi trebalo da nastavi da ide na audicije, ali je ona više želela da se posveti svom detetu, te da joj uloga mame bude glavna uloga u filmu njenog života:

- Menadžer Majkl Mekingli mi kaže da treba da nastavim. I ja sam do Demijanovog trećeg meseca išla na kastinge. A onda sam odlučila da ne želim da ostavljam dete Filipinki dok ja idem na audicije. Kao klinka nisam imala život i ekipu, nego sam jurila na snimanja. I odlučila sam da budem mama. Možda sam odluku donela i na osnovu gledanja Holivuda iz neposredne blizine. Viđala sam te zvezde koje idu u rehab centre i skidaju se sa alkohola, tableta, narkotika...

Kako je Gala kao vrlo mlada imala prilike da vidi šta Holivud radi svojim zvezdama, ona je rešila da ne želi da vude deo tog okrutnog života:

- Imala sam nepristojne ponude u Los Anđelesu. Imala sam 18 godina i po američkim zakonima nisam bila punoletna. Tada su mnogi davali sve da dobiju takvu ponudu u Holivudu. Ali nikada nisam pristajala na takve stvari, na sklapanje ugovora sa đavolom - napomenula je tom prilikom.

Iako je Jugoslavija zna kao Galu Videnović, ona je godinama zapravo Gala Aleksić, budući da je dugo u skladnom braku s režiserom Vladimirom Aleksićem, s kojim ima sinove Demijana i Pavla.

- Ljudi me pamte kao Galu Videnović, a godinama sam Aleksić. Ali i dalje sam ista osoba. Ne sećam se da su me nedavno potpisali kao Videnović. To mi ne smeta. Naprotiv, zabavlja me - odgovorila je ona jednom prilikom na pitanje novinara smeta li joj to što je često predstavljaju pod prezimenom Videnović.

Iako Gala tvrdi da ne može da otkrije koja je tajna srećnog braka ipak je podelila tri stvari koje bi morale da pomognu mnogim parovima:

- Da svi imaju brak kao naš, procenat razvoda u Srbiji bio bi drastično manji. Ne mogu da vam odam kompletnu tajnu, ali postoje tri važne stavke: komunikacija, poštovanje i ljubav. Zvuči jednostavno, zar ne? Probajte - rekla je lepa glumica.

Nakon duže pauze, Gala se vratila na naše male ekrane, a najpre smo je videli u seriji "Andrija i Anđelka", u jednoj epizodnoj ulozi.

