MALER! DŽEJMS ARTUR OTKAZAO NASTUP NA EGZITU: Loše vesti podelio s fanovima, a evo kako je bilo DRUGE VEČERI NA TVRĐAVI (FOTO)

Nik Kejv i njegov sastav Bed sids sinoć su na krcatoj Glavnoj bini Egzit festivala održali koncert koji, bez ikakve sumnje, ulazi u najveće ikad odsvirane na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Veliko finale je u nedelju veče, ali organizatori se muče sa prvim otkazom - Džejmsa Artura, ali je tu učesnica Pesme Evrovizije Ana Đurić Konstrakta.

Duboko emotivan nastup, koji je armija fanova doslovno izvela zajedno sa bendom, pokazao je svu moć jednog od najvažnijih sastava na planeti. Neuništivi rok propovednik i njegova savršeno uštimovana mašinerija ne samo da su opravdali priželjkivan nastup već su dali nemerljivo više.

Nezaboravnoj noći pred više od 50.000 fanova na Tvrđavi svoj izuzetan doprinos dali su Masked Wolf i Shouse, kao i elektronski čarobnjak Denis Sulta, sjajna Honey Dijon i fantastični Maceo Plex, koji je do jutra diktirao prepunom mts Dens arenom. Sve to bila je idealna uvertira za subotu, čije je upisivanje u festivalsku istoriju zadatak najvećeg muzičkog producenta današnjice.

Džejms Artur, pobednik druge sezone britanskog "Iks faktora", oglasio se saopštenjem na svom Instagramu. Pevač već duže ima povredu i mora na hitnu operaciju.

- Zdravo, kao što znate, nekoliko godina već vučem povredu kolena i imao sam toliko različitih tretmana na njemu, ali mi je sve gore i gore. Posle Amerike sam morao da odradim još jedan skener i lekar savetuje hitnu operaciju pošto je tetiva skoro potpuno pokidana. Operacija je sledeće nedelje i moram da otkažem svoj nastup na Egzitu i još nekim festivalima. Veoma sam iscrpljen, ali i jedva čekam da konačno ozdravim i budem u stanju da dam 100% sebe na sceni. Obećavam da ću se vratiti čim budem ponovo mogao da hodam - napisao je muzičar.

Egzit se oglasio povodom otkazivanja nastupa jedne od glavnih zvezda ovogodišnjeg izdanja festivala Džejmsa Artura.

- Obaveštavamo vas da Džejms Artur neće biti u prilici da nastupa na festivalu usled zdravstvenih problema. Budi jak, dobri prijatelju, oporavi se brzo i nadam se da se vidimo sledeće godine - poručili su iz organizacije.

Drugo veče festivala ostaće zapamćeno kao istinski muzički praznik. Potpuna sinergija Nika Kejva i publike ispisala je još jednom priču o tome zašto je baš on najznačajniji lik u rok muzici danas. Više od dva sata svirke započeo je furiozno sa "Get Ready For Love", simbolično otvorivši novo ljubavno poglavlje sa svojom publikom, ali i besprekorno pogodivši vajb koji vlada novosadskom tvrđavom. "Hvala", viknuo je Kejv nekoliko puta na savršenom srpskom dok je sa Bed sidsima jurio kroz posebno složenu set listu, iz koje su najglasnije reakcije uhvatile "Mercy Seat", "Tupelo" i klasik "Red Right Hand". Neverovatan koncert, sagrađen od bezbroj emocija, ostaće upisan u antologiji Egzita kao jedan od najvećih rok koncerata ikada odsviranih na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Petak na Glavnoj bini pamtiće se i po nastupima australijskog repera Masked Wolfa i elektronskog dua Shouse. Opšti haos nastupio je na Eksploziv bini kada su je preuzeli glasni i buntovni The Exploited, kojima se i publika pridružila na sceni. Elektropop, pop i rep smenjivali su se na Fjužn bini uz Pocket Palmu, Bojanu Vunturišević, Prti Bee Gee i Bassivity Showcase, a na Gang beatsu šutka je podigla prašinu kada je Crni Cerak premijerno izveo svoju novu pesmu "CC#3". Na mts Dens arenu u velikom stilu haus je vratila Honey Dijon, neverovatnu energiju doneo je Denis Sulta, a izlazak sunca, koji najavljuje najjači dan na festivalu, dočekan je uz neponovljivog Maceo Plexa, navode organizatori.

