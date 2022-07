U NOVI SAD STIŽE 200.000 LJUDI: Zvezde prve večeri Igi Azilija, Senidah i Afrodžek, a EVO GDE MOŽETE ULAZNICE DA NABAVITE

Sve je spremno za otvaranje Egzit festivala. Pred nama su četiri lude noći, a organizatori do 10. jula očekuju više od 200.000 ljudi.

- Ogromno interesovanje i rekordna potražnja doveli su do rasprodaje četvorodnevnih ulaznica. U prodaji su i dalje jednodnevne karte, a za sve goste van Novog Sada ostavljen je odgovarajući kontingent na kapijama Petrovaradinske tvrđave. Razlog za izuzetno interesovanje je jedan od najboljih programa Egzita. Na tvrđavi će se okupiti fanovi iz više od 100 zemalja sveta, među kojima, osim domaće i regionalne publike, prednjače posetioci iz Holandije, Nemačke, Velike Britanije, Mađarske i Turske. Oni će biti smešteni u novosadskim hotelima i apartmanima, kao i u omiljenom festivalskom kampu - navode organizatori.

Na 20 bina predstaviće se gotovo 600 izvođača, a prve večeri najveće zvezda su Igi Azilija, Senidah i Afrodžek.

Egzitov kamp, najpopularniji festivalski smeštaj u Novom Sadu, i ove godine radiće do 12. jula i biće smešten na Štrandu, najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu.

- Ček in i aut biće mogući 24 sata, a recepcija će raditi tokom celog dana i noći. Mesta u kampu sve je manje, popunjavaju se velikom brzinom, a početna cena iznosi 3.000 dinara. Trenutno je ostalo slobodno još manje od 10 odsto smeštajnih kapaciteta - poslednji su podaci Turističke organizacije Novog Sada.

"Srbija voz" će zbog održavanja Egzita, od 7. do 10. jula, uvesti posebne linije na relaciji Novi Sad - Beograd. Pored više od 30 redovnih dnevnih polazaka, koji su putnicima dostupni od 5.30 do 23.00 sata, tokom četiri dana do Petrovaradinske tvrđave će moći da se prevezu u tri termina. Iz pravca Beograda prema Novom Sadu dodatni vozovi će kretati u 23.00, 00.00 i 1.00 čas sa stanice Beograd centar, a iz pravca Novog Sada prema Beogradu u 1.30, 2.30, 3.30 i 4.30 časova.

Svi vozovi stajaće na železničkoj stanici Petrovaradin u neposrednoj blizini tvrđave, kao i na stanicama Novi Beograd, Zemun, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci i Novi Sad, čime će dolazak i odlazak na festival vozom biti omogućen i za sve posetioce sa ovih lokacija.

Još malo pa nestalo: VIP ulaznice 41.000 Jednodnevne ulaznice mogu se kupiti po promo-cenama koje iznose 2.990 dinara za četvrtak, 3.690 dinara za petak, 3.990 dinara za subotu i 2.990 dinara za nedelju. U ponudi je i fan pit za petak, 8. jul, kad nastupa Nik Kejv, po ceni od 3.990 dinara. Dostupne su VIP ulaznice, kao i četvorodnevni VIP paket po ceni od 41.000 dinara.

