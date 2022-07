MOGU DA BIRAM S KIM ĆU DA RADIM JER SAM SLOBODNJAK VEĆ 40 GODINA: Glumica o tri nove uloge i čuvenoj rečenici ZDRAVKA ŠOTRE

Svakom liku koji je oživela u brojnim domaćim najgledanijim serijama glumica Zinaida Dedakin dala je dušu i po tome ostala upamćena. Ovo leto, čekajući odmor, provodi radno, snimajući film i seriju "Vera", dramediju "Popadija" i novu sezonu "Urgentnog centra".

U "Veri", koju ćemo gledati od jeseni, glumite na ruskom jeziku. Kakvo je to bilo iskustvo?

- Igram zanimljivu Ruskinju, koja je prošla svoj pakao, bavi se svim i svačim, ali nije izgubila dušu. Nekada nas uloga pozove da bolje naučimo jezik. Nisam neznalica što se ruskog jezika tiče, ali mi je nedostajalo prakse. Zahvaljujući produkciji, dobila sam vrsnu profesorku, sa kojom sam radila desetak dana upravo iz želje da to bude što više prirodno. Sa njom sam sve vreme bila na vezi, viđale smo se svakodnevno, učila me je replike i hvala joj na tome. Bilo je naporno, snimali smo po 12 sati dnevno, ali nije bilo iscrpljujuće. Dobro sam se pripremila i zadovoljna sam onim što smo uradili.

Priča nas vodi u drugo vreme. Koliko ste poznavali taj period?

- Čitala sam istorijsku literaturu, ali sa samom pričom nisam bila upoznata. Takva žena kao što je špijunka Vera Pešić može da se rodi bilo gde, pa i kod nas. Nema tu podele na žene i muškarce, ili imaš srca, ili nemaš.

foto: Nebojša Babić

Obično igrate žene iz naroda? Kakva je ta vaša Ruskinja?

- I ona je žena iz naroda kao i Vera. Svako je na neki način iz naroda. Jovana Stojiljković vam je direktni partner

. Kakva je bila saradnja sa njom?

- Divna je koleginica, veliki profesionalac i uvek spremna. Raspoložena je da prihvati predlog, bilo od kolege ili reditelja. Radile smo prvi put, ali sam se osećala kao da smo se srele po stoti. Koliko god da je naporno, važno je da se ne izgubi radost. Kada se to desi, sve bude teško. Na ovom setu nije bilo ništa teško jer je bilo radosti.

foto: Promo Prva TV

Ovo leto vam je veoma radno?

- Uskoro završavamo seriju "Popadija", a i istovremeno snimam i novu sezonu serije "Urgentni centar". "Popadija" ima dosta snimajućih dana, kolega i teksta. Nikad se ne zna kako će ispasti, pa ne mogu da komentarišem, to je jedan od razloga zašto dosta glumaca voli da pogleda ono što su radili zajedno sa publikom.

Da li vi gledate sebe?

- Ne gledam. Ne može ništa da se promeni, a drugo, nekako me uvek raduje da pogledam prvu epizodu. Da se mučim i govorim sebi da sam mogla bolje, to ne volim. Što bi rekao Šotra: "Da si mogla bolje, ti bi uradila." Radujem se premijeri i tad sam običan gledalac, ali ne pratim pomno svaku epizodu serije.

Šta nas čeka u "Urgentnom centru"?

- "Urgentni" već znamo, jer je to već četvrta sezona. Igram sestru Ljilju, takođe ženu iz naroda. Lepo smo uhodani, imamo dosta mladih kolega. Mnogo se radi i jedva čekam odmor.

U "Popadiji" imamo i naturščika Ninu Seničar?

- Teško da je Nina naturščik, sve zavisi od toga kako ko posmatra stvari. Ona je vrlo iskusna devojka, poznajem je odranije, jer je igrala u "Urgentnom centru". Divna je, nežna, obrazovana... Sve će to na kraju proceniti publika.

foto: Igor Loss

Mladi vas najviše pamte po "Vojnoj akademiji".

- Stvarno? To je divno. Ne verujem da će se to nastaviti, jer da je neko zainteresovan, to bi se već desilo.

Šta biste rekli sebi iz mladost nakon četiri decenije u poslu?

- Zinaidi kao mladoj glumici bih rekla: "Ne brini, ne boj se. Ako je to to, samo će doći." Ne bih ništa menjala, želela sam da imam decu, da se posvetim tome, nisam previše ambiciozna, i to nije dobro za ovaj posao. Biram sa kim ću da radim i može mi se, jer sam slobodnjak već 40 godina.

Karijera se gradi i na odbijenim ulogama. Žalite zbog neke koju niste prihvatili?

- Nije mi žao, prosto je život organizovao neki pravac, daleko dragoceniji. Ne mogu više da igram devojčicu, ali sve ima svoje.

Kurir.rs Ljubomir Radanov

