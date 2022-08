SREĆNIJA BIH BILA DA MANDINA NAGRADA NE POSTOJI: Olga Odanović se u SUZAMA prisetila kolege i otkrila zašto ne želi priznanje

Glumica Olga Odanović ovogodišnja je dobitnica nagrade "Milorad Mandić Manda" za najbolje ostvarenu komičnu ulogu u celokupnoj filmskoj produkciji u proteklih godinu dana.

Ovo prestižno priznanje s imenom velikog komičara i glumca raskošnog talenta koji nas je prerano napustio, ustanovljeno je na Filmskim susretima u Nišu pre šest godina, i to na predlog scenariste i reditelja Radoša Bajića. Olga i Manda godinama su sarađivali, a u seriji "Selo gori, a baba se češlja" bili su i direktni partneri.

Potom su postali i bliski prijatelji. Dramska umetnica se u intervjuu za Kurir, uoči samog uručenja nagrade, kroz suze prisetila svog kolege.

foto: Marina Lopičić

Kako se osećate?

- Mnogo je teško. Najsrećnija bih bila da ta nagrada ne postoji i da je Manda ovde. Za Mandu me vežu tolike uspomene. I dan-danas ne mogu da prihvatim da je otišao. Svakog dana ga pominjem i često se nasmejem kad se setim neke od njegovih šala. A svi pamtimo njegove bisere. Vrlo je čudan osećaj sve što se dešava.

Kakva je bila vaša reakcija kada su vam javili da će priznanje pripasti vama?

foto: Dado Đilas

- Nije mi bilo svejedno. Bila sam šokirana i želela sam da nagradu nisam dobila ja, već neko drugi od kolega, ali su rekli da je tako moralo da bude. Manda i ja smo dugo i često sarađivali, tako da sama pomisao na njega u meni budi emocije. Mnogo je teško što više nije s nama. Lepo je što je ustanovljena nagrada, ali bi najbolje bilo da je on prisutan. Emocije su mi pomešane i u ovom momentu u meni se prepliću i tuga i seta. Mogao je malo da sačeka i da ne ode tako rano. Volela bih da on stoji u Nišu, a ne ja. Rasplakala me je sama pomisao na dodelu. Daću sve od sebe da se držim tokom uručenja, koliko je to moguće.

Na snimanju serije "Selo gori, a baba se češlja" postali ste bliski prijatelji. Da li vam je bio podrška tokom rada?

foto: Stefan Jokić

- Imala sam privilegiju da stojim s njim na sceni, ali i da delimo hiljade kadrova u toj seriji. Naučila sam mnogo toga u radu s njim. Više sam naučila od Mande nego za sve godine moje karijere. Bio mi je oslonac u poslu i, pre svega, veliki prijatelj. Umeo je da zasmeje i mene i celu ekipu. Bio je esencija jedne radosti i života. Voleo je sve što je radio. Ostavio je divnu porodicu iza sebe, žao mi je što nije dočekao da upozna unuku Teodoru.

foto: Dragana Udovičić

Po čemu ćete ga najviše pamtiti?

- Milorad je bio čovek koji je svima činio samo dobro. Voleo je svoj posao, porodicu i prijatelje. Ostavio nam je mnogo toga lepog. Da je ostao s nama, mnogo toga bi tek mogao da nam da. Ovo je za mene poseban dan i veče. Sve što sada mogu da kažem o njemu je malo u odnosu na to kako se osećam.

(Kurir.rs / Andrijana Stojanović)

