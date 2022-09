VIŠE NEMAM OD ČEGA DA ŽIVIM U BEOGRADU! Mladi glumac podelio reči koje teraju suze na oči, a pomenuo i INTRIGANTAN projekat!

Glumac Marko Vasiljević je ostvario zapažene uloge u filmu "Zaspanka za vojnike" i seriji "Ubice mog oca" a srca publike osvojio je ulogom koja ga je vinula među zvezde tumačeći lik Marka Smiljanića u seriji "Tajne vinove loze".

Mladi glumac sada ekskluzivno za "Story" govori o intrigantnom projektu na kom radi, a koji će se odigrati u toku Euro Prajda 2022. , a otkrio je i do sada nepoznate detalje iz svog privatnog života kao što je borba za preživljavanje u prestonici.

Specifičan po mnogo čemu, a najpre po tome što bira da radi na projektima nešto drugačije forme, koji imaju cilj da pošalju važnu poruku, sada je deo predstave "Bilo bi šteta da biljke krepaju" koja će premijerno biti izvedena na "Hartefakt Prajd" pozorišnom festivalu 13.i 14. septembra.

Dok željno iščekuje da stane na daske koje život znače, glumac Marko Vasiljević otkriva da ga ne zanima mnogo kako će se komentarisati to što na ovaj način posredno podržava ovogodišnji Prajd.

– To su stvari na koje ne mogu da utičem, ja sam samo jedan mali glumac. Zaintrigirao me je koncept, to što se predstava sastoji iz dva izvođenja. Oba se rade po istom scenariju, razlika je u podeli.

U jednom su on i ona, u drugom on i on. Želeo sam da vidim kako će to funkcionisati i, evo, presrećan sam što sam deo ove priče, kao što su i moje kolege Mina Obradović, koja mi tumači devojku u prvom odnosu i Nedim Nezirović, koji mi igra emotivnog partnera u drugom. Ubeđen sam da će upravo zato što smo ovome pristupili s puno ljubavi, predstava rasti.

U najavi je spomenuto da junaci koriste svoja imena i dele privatna iskustva. O čemu je tu reč?

- Mislim da se u predstavi ne oslovljavamo, tako da nema ni potrebe za ličnim imenima, što se tiče intime, ona se odnosi na to da glumac koju god ulogu da gradi, mora da čačka po najskrivenijim delovima duše. Ovde se radi o dvoje ljudi koji prekidaju vezu, o jednoj posebnoj etapi odnosa kroz koju smo svi u nekom momentu prošli.

S druge strane, ni Nedim ni ja nismo pomenute seksualne orijentacije, tako da je tu bilo potrebno raditi na liku. Nisam ranije razumeo te stvari sve dok nisam shvatio da imam puno prijatelja koji nisu strejt i da ne mogu da ih gledam kroz tu prizmu, već isključivo kakvi su ljudi. Ljubav dva muškarca ovde je u fokusu. Radi se o istinskoj ljubavi koja stvarno postoji, hteli to ljudi da prihvate ili ne.

Interesantno je da publika zarad pravog doživljaja mora da kupi karte za obe predstave i onu u kojoj glumite strejt i gej muškarca.

- Jedino tako će se dobiti kompletna slika jer je reč o potpuno različitim odnosima, bavimo se naturalizom i realizmom, zato predstavu i igramo u stanu. Nismo imali mnogo vremena za pripremu, radili smo do juna, sada smo na pauzi, ali ne sumnjam da će ovo biti nešto za šta će se tražiti karta više.

Poznato je da svoje profesionalne pauze koristite kako biste radili na imanju gde ste posadili orahe. Da li je to još uvek vaš plan B?

- S tim sam počeo, ali mora puno da se ulaže dok se ne vide prvi prihodi. Za sada nemam rezultate. Trenutno radim samo ovu predstavu i mislim da od završetka studija nisam bio u goroj situaciji. S tim primanjima je nemoguće živeti kao podstanar u Beogradu. Tek u martu me očekuju tri projekta, do tada gledam da se preorijentišem ne bih li preživeo. Nisam neko ko očajava stoga nastojim da pronađem rešenje.

Na pitanje kako je njegova izabranica reagovala na činjenicu da će glumiti gej muškarca, da li mu je pomagala oko scenarija i ima li njenu podršku, Marko je rekao:

- Devojka ništa nije rekla, ne bih o svom privatnom životu da pričam. Reći ću vam samo da sam srećan.

