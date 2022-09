NEMANJA OLIVERIĆ PRVI PUT U VELIKOJ ULOZI: Serija Bilo jednom u Srbiji dokaz je da sve može da ima svoju pozitivnu stranu

Nova domaća serija "Bilo jednom u Srbiji" koja se prikazuje svakog vikenda od 20 časova na Prvom programu RTS, privukla je veliku pažnju gledalaca zbog sjajne glumačke postave, raskošne fotografije i svevremenskih tema kojima se bavi.

Jednu od glavnih uloga tumači glumac Nemanja Oliverić, koji kaže da svaki put kada gledamo serije iz neke druge epohe, imamo osećaj da je to bilo neko lepše, srećnije vreme.

- Ljudi su i tada i danas imali iste vrednosti. Isto su i voleli i mrzeli, gajili i rušili prijateljstva, radili, sticali i težili nečemu. Ali ono što je bilo drugačije jeste to da su bili okrenuti jedni drugima. Ulazili su u odnose, a nisu gledali u ekrane. Verovali su jedni drugima i onome što vide - kaže Oliverić.

Radnja serije odvija se 1922. godine kada se dva prijatelja, Dine i Cone, vraćaju u rodni Leskovac.

- Cone, koga igra Viktor Savić, survava se na dno iz pohlepe i osvete, kako bi nešto dokazao. Na njegovu sreću - ali i na sreću Leskovca i cele Srbije u tom trenutku, on je prepoznao stanje u kom se nalazi. Probudio se i podigao iz blata. Sam je sebi dao drugu šansu. Upravo je to jedan od glavnih motiva u seriji - dodaje Nemanja koji igra Dineta. Za njega kaže da je čovek koji najviše voli kameru, Pariz, film... i da na početku serije u svom životu ne ostavlja prostor ni za šta drugo. Međutim, nešto će mu poremetiti planove. On će u Leskovcu upoznati ženu svog života (Sloboda Mićalović) i naći će se između filma i ljubavi. Tu su i Radovan Vujović, Teodora Ristovski, Zoran Cvijanović, Mira Banjac, Dragan Petrović Pele, Boža Marjanović, Andrija Stoilković, kao i Ivan Bekjarev (njegova poslednja uloga).

- Ova grupa ljudi, o kojima serija govori, uspela je da pokrene ne samo grad, ne samo svoje porodice, već i celu jednu zemlju. Njihova priča uči nas tome da u svemu možemo da pronađemo pozitivnu stranu - zaključuje Oliverić.

