KRTIKA NOVOG GOSPODARA PRSTENOVA: Mnogo problema u seriji, nisu ispoštovani likovi, kako iz romana, tako i pređašnjih filmova

Planirano je da serija "Gospodar prstenova: Prstenovi moći" u produkciji giganta onlajn trgovine "Amazona" za pet sezona košta najmanje milijardu dolara. Prava za ekranizaciju "Gospodara prstenova" plaćena su čak 250.000 i posle dve izašle epizode, svih kontroverzi i drame, postavlja se ozbiljno pitanje koliko će biti isplativo ovo veliko ulaganje i kako će ubuduće izgledati poslovanje "Amazonovog" studija.

foto: Amazon Prime

Nije dobro kada je zanimljivije sve oko serije nego sama serija. Kontroverze i loša predviđanja počeli su rano, još kada je objavljeno da će radnja biti smeštena u Drugo doba, dakle pre "Gospodara prstenova", tj. da će se od Tolkinovog dela oslanjati samo na dodatke, deliće nekih poglavlja i pesme. Sve u svemu, četvrt miliona dolara dato je za svega nekoliko stranica teksta. Bojazan kako će izgledati konačna vizija Amazonovog tima pojačana je nakon otpuštanja Toma Šipija, najuglednijeg živog poznavaoca Tolkinovog dela. Nezvanično se saznalo da je Šipi bio nezadovoljan tretmanom izvornih ideja. Tokom snimanja umro je Kristofer Tolkin, piščev sin, koji je mnogo doprineo izučavanju očevog dela i objavljivanju njegovih nezavršenih priča, poznat po strogom odnosu prema ekranizacijama. A najjači otpor fanova izazvala je glumačka podela i aktuelna želja producenata da daju akcenat multirasnom ansamblu i snažnim ženskim likovima. Mnogi fanovi su sve ovo videli kao nepotrebno odstupanje od izvornika, izdaju Tolkinove zamisli i iskrivljavanje sveta koji je stvorio, pogotovo po odgledanim epizodama. "Amazon" je reagovao očekivanim optužbama da se radi o izolovanim slučajevima rasista i mizogina u publici, ali svakako nije pomoglo ni to što je na stranu fanova stao, ni manje ni više, nego Ilon Mask, kao ni brisanje negativnih komentara i ocena na internetu.

foto: Amazon Prime

Baš kao što se sa "Zvezdanim ratovima" događalo nakon što je "Dizni" otkupio "Lukasfilm", stiče se utisak da velika i prebogata kompanija nema poštovanja prema nečemu što "mali čovek" želi da vidi, a to je verna interpretacija onoga što obožava i u krajnjoj liniji - na šta troši svoj novac, vreme i energiju. Čak i da se ideologija stavi po strani, čak i da se zamisli da autori imaju potpunu kreativnu slobodu, bez "stega" Tolkinovih ideja, "Prstenovi moći" pate od mnogih problema. Primetan je trud da se detalji iz priče na koje nemaju prava ipak ubace, ali tako što su izmišljeni događaji i likovi koji liče, ali nije to - to. Besmislena odluka, jer se fanovi osećaju prevareno, a onima koji nisu toliko upoznati s mitologijom je svejedno.

foto: Zorana Jevtić

Mnogo su veći problemi u glumačkoj podeli, ne zbog rasne pripadnosti (što takođe ima probleme tipa da očigledno crna majka ima belu ćerku) i ne samo što nema velikih glumačkih imena, već nekoliko njih očigledno nije doraslo zadatku. Mlada Morfid Klark u ulozi Galadrijele je drastičan primer; ne samo što nije ispoštovan lik, kako iz romana, tako i pređašnjih filmova, pa je Galadrijela od vilenjačke princeze postala surova ratnica, već je i gluma Klarkove preterana i odbojna.

foto: Printscreen/YouTube

Autori ne uspevaju da dočaraju napetost ni na nivou pojedinačnih scena, niti ukupne radnje. Dijalozi su takođe promašaj, od pokušaja da zvuče dubokosmisleno pa do prepričavanja već viđenog. A ono što se negde isticalo kao pozitivno, dizajn i slika... Pa, jeste to sve lepo i šareno, upeglano i uložen je trud da sve izgleda epski, ali, verovali ili ne, bolje izgleda kao fotografija. Ovaj svet, sa glumcima u njemu, naprosto izgleda suviše veštački, pa je samim tim gledaocu još manje stalo do ionako loše napisanih likova.

Kreativni tim jeste mlad i neiskusan, ali to nije opravdanje. Ostaje osećaj da jedna velika kompanija želi da zaradi na već postojećoj bazi obožavalaca i da upotrebimo analogiju jedne Tolkinove misli - zlo nije u stanju da stvara, samo da kvari već postojeće.

Kurir.rs

