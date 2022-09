KAKO SAM ZAVOLEO DA IGRAM POKER: Đorđe Mišina ISKRENO o svim šmekerskim forama koje je naučio zbog uloge u seriji U kličnu

Iako je još na početku, glumac Đorđe Mišina ostvario je zapažene uloge u petoj sezoni serije "Ubice mog oca" i prvoj sezoni "Azbuke našeg života". Trenutno ga gledamo u novoj porodičnoj seriji "U kličnu", gde je oživeo lik Filipa, koga je opisao kao mangupa dobrog srca.

U intervjuu za TV Ekran otkriva još i kako se pripremao za ulogu, ali i s kim je najlakše sarađivao tokom snimanja.

foto: Slavic Artist Managment

Već u prvim epizodama upoznali smo Filipa kao mangupa. Da li će uspeti da pronađe svoj put? - Filip će u seriji doživeti najveći razvoj. U 30 epizoda njegov lik će proći najteži put. Na početku smo videli da je on mangup, ali dobrog srca. Spontan je i lud, malo je nedopadljiv, nezreo, ali svakom sledećom epizodom biće drugačiji. Sazreće do kraja serije i postaće potpuno druga osoba.

Od koga ste naučili pokeraške trikove?

- Kolege su mi pomagale da naučim. Jedan od asistenata režije Packe bio je spreman da mi razreši sve nedoumice. Dobio sam pravi acting coach. Igrao sam poker nekoliko puta ranije, ali je to sve bilo amaterski, nisam nikada igrao u novac. Kako sam u januaru dobio ulogu, počeo sam da se pripremam. Trudio sam se da svaku sitnicu naučim i da to izgleda profesionalno, jer Filip je pravi pokeraš. Talentovan je za tu igru, ali i za svaku šmekersku foru i spreman je na sve. On nije klinac koji prosto ima sreću.

foto: Režim produkcija

Šta vam je bio najveći izazov na snimanju?

- Hiljadu puta sam vežbao neke finese, kao što je prevrtanje čipova po ruci, kartaške trikove... Pokeraši brzo razmišljaju, ali neprimetno. Filip je neko ko izgleda kao laik u pokeru, ali je sve osim toga.

Da li ste i vi sada zaljubljenik u poker?

- Volim karte i društvene igre. Imam afinitete prema tome. Poker mi je zahvaljujući Filipu postao omiljena igra, kao što mi je košarka omiljeni sport, zbog milion raznih uloga u kojima sam je igrao.

foto: Slavic Artist Managment

Koliko je Filip sličan ocu, koga igra Nebojša Dugalić?

- Iako neće to da prizna, postoji velika genetska predispozicija za spontane probleme. U prvoj epizodi je postojala scena u kojoj se budi na klupici, na istovetan način kao i njegov otac Jakov. Praveći naše likove, trudili smo se da imaju sličnosti, čak i Vanja, koja je u kontri, pokazaće neke porodične osobine.

S kim ste najbolje sarađivali na setu?

- Sa svakim kolegom imao sam potpuno drugačiji način rada i novo iskustvo. Sergej Trifunović mi je jednom prilikom rekao: "Znaš, mi brzi to tako radimo." Nas dvojica imamo sličan pristup i mnogo mi se dopao rad s njim. Sve scene koje smo snimali zajedno su bile uspešne iz prvog puta. Voleo sam da snimam i s Mihajlom Veruovićem, te scene su neke od najemotivnijih. S nekim glumcima je prelepo sarađivati, jer koliko god da su iskusniji i bolji od tebe, oni će se spustiti na tvoj nivo i vinuti te na svoj, jer ste kolege i morate da sarađujete.

(Kurir.rs / Andrijana Stojanović)

