ŠERBEDŽIJA SLOMLJEN ZBOG GUBITKA PRIJATELJA I KOLEGE: Proglasite u celoj zemlji koja se zvala Jugoslavija DANE ŽALOSTI (FOTO)

Rade Šerbedžija oglasio se na Fejsbuku povodom smrti legendarnog jugoslovenskog glumca Radka Poliča, koji je preminuo juče u 81. godini.

On se u objavi koju je posvetio svom velikom prijatelju i kolegi oprostio od njega emotivnim rečima.

"Ne… Ne verujem da je umro. Pa već je četiri puta do sada umirao i bivao klinički mrtav i opet nam se vraćao. I to je mogao činiti samo on, jer je bio ravan bogovima. Voleo je toliko život, premda ga taj život nije nikako mazio, a on mu se uvek do kraja davao", započeo je Šerbedžija svoju objavu.

"Ima samo jedna stvar koju je voleo više od života. To je umetnost. I to ova najteža, pozorišna i filmska, za one koji se do kraja daju. A on joj se davao do kraja. Naš RAC je bio CAR. I u pozorištu, i u filmu, i u životu", dodao je.

"Imao je nešto posebno..."

Kaže da je Radko znao sve tajne pozorišne umetnosti.

"Sve ono što su drugi, uključujući i mene, veštinom postizali, on je jednostavno bio. Znao je naš Rac sve tajne pozorišne umetnosti i još nešto više. Imao je nešto posebno. Nešto što se ne da naučiti i što samo retki na svetu poseduju – božansko nadahnuće! Ta iskra se često palila u njemu i činila ga posebnim u svemu", napisao je Šerbedžija.

Za svog prijatelja kaže da je bio dobar kao kruh.

"Mora da je Bela Krajina, u kojoj je rođen i odrastao, svojim senovitim brezama urezala duboke brazde u njegove godove. Tamo, kažu, ajda posebno cveta i oko ponoći njeni cvetovi dobijaju neku ultraljubičastu boju, te se ljubavnici okupljaju po obližnjim brežuljcima i utapaju u strastvene ultravioletne zagrljaje.

foto: Printscreen/Youtube

Možda je Rac sada tamo s nekom od svojih bezbrojnih ljubavi.. Ajda je i vrsta žita ili pšenice od koje se pravi hleb. Moj prijatelj Radko Polič bio je dobar kao hleb. Ne. Ne verujem da je umro. Besmrtnici ne umiru..", kaže Rade.

Kaže da je Radko bio najbolji glumac koji je postojao u bivšoj Jugoslaviji.

foto: Printscreen YouTube

"On je jednostavno otišao, jer mu je bilo dosta. A ako je zaista ovaj put zauvek otišao, proglasite u celoj zemlji koja se zvala Jugoslavija dane žalosti, jer je umro jedan od najvećih glumaca koje je ovaj narod ikad imao…", napisao je Šerbedžija.

Podsetimo, slovenački filmski i pozorišni glumac preminuo je u četvrtak u 81. godini. Polič je igrao u više od 100 pozorišnih predstava i jednako toliko filmskih i radijskih ostvarenja i potvrdio se kao harizmatični glumac.

(Kurir.rs)

