UZ MAJKE I SNAJKE USAVRŠILA SAM KUVANJE: Seka Aleksić o voditeljskom angažmanu na KURIR televiziji i tome koju HRANU ne odbija

Popularno kulinarsko takmičenje "Majke i snajke" emituje se na Kurir televiziji već treću sezonu. Njegovi voditelji su pevačica Seka Aleksić i naš renomirani kuvar Radomir Raša Vlačić. I ove jeseni, svakog radnog dana, predstavljaju nam po jednu porodicu koja demonstrira svoje kulinarske sposobnosti i otkriva zanimljive porodične priče, a subotom analiziraju rezultate i proglašavaju pobednike nedelje.

Svakog radnog dana u terminu od 18 časova na Kurir televiziji čekaju vas novi takmičari, mnogo smeha i odlični recepti, a subotom od 17 časova gledaoci mogu da saznaju ko ide u sledeći krug takmičenja i nastavlja borbu za vrednu nagradu.

foto: Tripod produkcija

Seka u intervjuu za TV Ekran ne skriva radost povodom ovog profesionalnog angažmana.

Uoči početka treće sezone emisije možete li da kažete da ste se u potpunosti saživeli s voditeljskim poslom?

- Bilo bi nepravedno da kažem kako nije tako. Evo već treću sezonu se družimo, a ja nekako sve više uživam u ovoj ulozi. I pored mnogobrojnih nastupa, volim što izdvajam vreme i za voditeljski posao.

Šta je najlepše, a šta najteže što vam je doneo ovaj profesionalni angažman?

- Iako mi je doneo jedno novo, predivno iskustvo, definitivno mi najteže pada odvojenost od dece. Veljko i ja se trudimo da što bolje organizujemo svoje slobodno vreme, otputujemo negde sa sinovima, a ponekad i oni dođu kod nas na set. Sve u svemu, uspemo sve da nadoknadimo.

Da li ste se u jednom trenutku pokajali što ste prihvatili televizijski angažman i koliko vam remeti pevačku karijeru?

- Nikako! Samo mi doprinosi.

foto: Tripod produkcija

Jeste li uz Rašu usavršili svoje kuvanje?

- Slobodno mogu da kažem da je tako. Nakon dve sezone i na stotine sati snimanja, bilo bi bez veze da i ja nešto nisam naučila. Raša zaista nesebično dele svoje kulinarske tajne, ali moram da priznam da je i on naučio ponešto od mene.

Da li je šou "Majke i snajke" uticao na to da možda promenite svoj kulinarski ukus i imate li sada neko novo omiljeno jelo?

- Svi koji me poznaju znaju da sam veliki gurman, a verujem da su i gledaoci shvatili to do sada. Retka su jela koja ne volim, a domaća testa nikada ne odbijam.

(Kurir.rs / TV Ekran)

Bonus video:

00:40 Seka Aleksić i Raša Vlačić u svojoj kuhinji danas će ugostiti porodicu Glišić