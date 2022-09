BRUKA I SRAMOTA! VANDALI UNIŠTILI MURAL POSVEĆEN BATI ŽIVOJINOVIĆU: Njegov sin Miljko poručio ovo posle SRAMNOG čina! (FOTO)

Mural posvećen legendarnom glumcu Velimiru Bati Živojinoviću kod Beogradskog dramskog pozorišta je uništen. Počinoci nisu poznati, a korišćena je crna farba.

Na liku Bate Živojinovića precrtane su oči, nacrtano je nešto što podseća na brkove Adolfa Hitlera, dok je preko čela napisano "đubre".

Sin proslavljenog glumca Miljko, je za "Novosti" rekao da mu je žao tih ljudi ili tog čoveka koji je to uradio.

- Bilo bi lepo da je taj koji je oskrnavio Batin mural, obrazložio zašto ima takvo mišljenje o mom ocu… Ali to je sad posao za nadležne organe. To se bar lako može utvrditi forenzičkim metodama, pod uslovom da za to postoji javni interes - rekao je on.

Da podsetimo, 6. septembra je na vračarskom skveru posvećenom Draganu Nikoliću i Mileni Dravić uništena i spomen tabla u čast ovih glumačkih legendi.

