DRUŽENJE S OMILJENIM DOKTOROM NASTAVLJAMO U SERIJI: Petar Benčina o nastavku priče o TOMI ZDRAVKOVIĆU i nagradi BATA ŽIVOJINOVIĆ

Petar Benčina briljantno je odigrao ulogu doktora Alekse Hadžipopovića u film "Toma", a konačno je za nju i nagrađen na festivalu Sofest u Sopotu.

Na posebnom mestu u njegovom domu, ali i u srcu, stajaće priznanje koje nosi ime "Velimir Bata Živojinović".

foto: Cebef

- Nagrade dođu ili ne dođu, i ni je u tome stvar, iako prijaju. One su važne ako dođu u pravom momentu, kao i pesma ako legne u pravom trenutku, onda to ima smisla i onda je svima lepo, i onima koji pevaju i onima koji slušaju. Ova je došla baš kada je trebalo, kada se sve sleglo. Ljudi koji mi pišu i koji me sreću srećni su što sam dobio nagradu, onda i meni to prija još više. To je trenutak koji pamtite - kaže Benčina za TV Ekran.

foto: Printscreen Youtube

Koliko vam je Bata Živojinović blizak po sličnom shvatanju glume?

- Bata Živojinović je igrao lako i bio neposredan, a snažan i duhovit. Bio je veliki i možda najveći i glumac naše kinematografije. Mislim da je bio drugačiji tip od mene. Mislim da nema mesta poređenju između nas, niti težnje da ijedan glumac sliči bilo kom na svetu. U tome i jeste magija glume.

Da li biste pristali da budete u nekom rimejku kultnog filma "Valter brani Sarajevo" novi Valter Petrić?

- Da li bih igrao u takvom filmu, zavisi od mnogo toga, a to nema veze sa velikim Batom, zavisi od scenarija, ideje i reditelja.

foto: Aleksandar Kujučev

Uskoro nas očekuje i serija "Toma". Koliko je vaš lik tu zastupljen?

- Doktor je tu i zajedno sa drugim junacima nosi priču o jednom vremenu i nečemu što je i dan-danas aktuelno, a to je ono što nas sve spaja i nešto što je ispod galame ove svakodnevice, potraga za smislom, za dušom, za srodnim čovekom. To je ono što izdiže ovu priču i zašto je ona osvojila srca ljudi i film u bioskopima videlo 1.200.000 ljudi. I tu je doktor naravno jedan od vinovnika.

foto: PROMO/Aleksandar Kujučev

Kurir.rs/ TV Ekran Lj. Radanov

