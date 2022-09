BODA NINKOVIĆ ZAPEVAO RASKOŠNIM GLASOM: Glumac nastupio na Danima Danila Lazovića sa BENDOM, a evo i šta publiku očekuje do kraja

Drugog dana festivala „Dani Danila Lazovića“ publika je imala priliku da vidi rok promociju knjige glumca Bode Ninkovića „Slušaj sine ove velike reči“, koju je napisao Jovica Tišma.

U programu su učestvovali Boda Ninković i bend „Ops“. Govoreći o festivalu, Boda Ninković je rekao da drugi put učestvuje na festivalu,ali prvi put na drugačiji način, sa muzičkim programom. Ocenio je da festival napreduje, istakavši da ima dobre uslove za realizaciju događaja, ali je posebno naglasio da pokojni Danilo Lazović zaslužuje potpuni angažman svojih kolega.

foto: Aleksandar Kovačević

- Ovo što mi zovemo rokenrol bend, to je ustvari jedan projekat za lično uživanje, a trudimo se da to naše uživanje prenesemo i na ljude koji dođu da to gledaju.Za sada uspevamo - opisao je Boda Ninković ukratko program sa kojim je nastupao.

Jovica Tišma, autor knjige kazao je da predstavljanjem knjige, predstavljaju Bodu sa nečim što publika ne zna o njemu, a to je da je on i kompozitor i dobar pevač.

foto: Aleksandar Kovačević

Program je nastavljen izvođenjem predstave "Simfonija Crnjanski“ u režiji Đorđa Markovića, koja je i njegov doktorski rad.

U predstavi igraju: Đorđe Marković, Mihailo Laptošević, Kristina Pajkić, Marta Bogosavljević i Milan Vučković.

„Predstava „Simfonija Crnjanski“, između ostalog, bavi se muzikalnošću jezika Miloša Crnjanskog koji je doneo nešto novo, revolucionarno i u sam jezički izraz, napravio je jednu vrstu revolucionarne intervencije po pitanju jezika. Taj jezik zvuči magično, zavodljivo, drugačije i zato se i zove „Simfonija Crnjanski“.

Predstava se sastoji od tri faze njegovog života: čovek ratnik, čovek ljubavnik i čovek izgnanik, a to podrazumeva njegove dramatične punktove koje je prošao kroz život i koje je svedočio u svojim delima. Predstava je dramaturški formirana od građe koja se nalazi u njegovim delima Dnevnik o Čarnojeviću, Kod Hiperborejaca i Seobe,“rekao je o predstavi reditelj Đorđe Marković.

foto: Aleksandar Kovačević

Glumac Mihailo Laptošević istakao je da je ponosan i srećan što ponovo nastupa u svom rodnom gradu, na festivalu koji je posvećen njegovom ujaku.

- Znam da bi Danilo bio ponosan što igramo tako važno delo na festivalu koji je posvećen njemu - zaključio je Laptošević.

Sada glumica, a nekada učesnica takmičenja u govorenju poezije na festivalu „Dani Danila Lazovića“ Kristina Pajkić izrazila je zadovoljstvo što je ponovo na festivalu, pozvavši publiku da dolazi u što većem broju kako bi uveličala ovaj sjajan festival.

foto: Aleksandar Kovačević

Festival „Dani Danila Lazovića“ traje do 24. septembra i posvećen je očuvanju sećanja na lik i delo barda našeg glumišta Danila Lazovića i govorenju poezije. Svake godine studenti iz naše zemlje i regiona (sa svih 12 akreditovanih akademija) takmiče se u kazivanju poezije. Pobednik osvaja nagradu „Povelja Danilo Lazović“ i novčani deo nagrade (1000 €) dar Opštine Priboj. Od ove godine ustanovljena je i specijalna nagrada „Smart produkcije“ koja se sastoji od plakete i angažmana jednog od 12 takmičara u projektu „Smart produkcije“, a koju dodeljuje žiri produkcije.

foto: Privatna Arhiva

TREĆI DAN 23.09.2022 19:00, ZAVIČAJNI MUZEJ, AMFITEATAR Duo "Vlada i Bajka" sa specijalnom gošćom, glumicom Ljiljanom Dragutinović. 20:30, DOM KULTURE, VELIKA SALA Program "Danilu u čast". Zvezde Pozorišta na Terazijama pevaju Danilu u čast. Učestvuju: Mina Lazarević, Ivana Knežević, Žarko Stepanov, Nikola Bulatović, Nataša Radovanović i maestro Aleksandar Miletić.

ČETVRTI DAN – 24.09.2022 19:00, PLATO ISPRED DOMA KULTURE Koncert gradskog tamburaškog orkestra iz Pljevalja i vokalna grupa "Lirike". 20:00, DOM KULTURE, VELIKA SALA Takmičarsko veče. Takmičenje studenata u govorenju poezije. Program gosta glumca i muzičkog gosta. Proglašenje pobednika.

Dodela nagrade „Povelja Danilo Lazović“ i novčanog dela nagrade. Promocija i dodela specijalne nagrade „Smart produkcije“.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:26 KAO DA JE POSLEDNJA PREDSTAVA: Boda Ninković OTVORENO o BORBI sa koronom (KURIR TELEVIZIJA)