PRVO SU MI SE UVLAČILI, PA ZABILI NOŽ U LEĐA: Seka Sablić progovorila o odnosu s KOMŠIJAMA! Legendarna glumica imala VELIKU MUKU!

Legendarna glumica Jelisaveta Seka Sablić gostovala je u jednoj emisiji, gde je govorila o svojim aktuelnim ulogama, ali i o odnosu sa svojim komšijama.

Trenutno je jedna od njenih najzapaženijih uloga lik u filmu "Komedija na tri sprata", te je glumica otkrila šta je u filmu komično, a šta tragično.

- U filmu “Komedija na tri sprata” ima mnogo duhovitih, ali i urnebesnih momenata. Neke stvari subjektivno doživljavam. Ono što je meni smešno retko kome drugom je smešno. Sve što živimo je zastupljeno, a živimo jedan patrijahalan život i mi smo svi zajedno u jednoj zgradi. Koliko se i viđamo i ne viđamo, mi se svi znamo. Osluškujemo se i znamo šta se u drugom stanu događa. Na neki način imamo toplinu i plemenitost. Nekako je u tradiciji i mentatlitetu ostalo da niko nije bliži od komšije. Mada sam kroz život imala i drugačija iskustva. Sada su mi komšije super, ali u prethodnom stanu imala sam baš loša iskustva sa komšijama koji su mi se uvlačili, a onda sam dobila nož u leđa. To je jedna duga priča. Baš sam imala muku sa njima - ispričala je Seka Sablić kostujući na TV K1.

Glumica je otkrila i da li postoji razlika između pripreme za uloge nekada i sada.

- Donekle, isto se godinama pripremam za uloge. Prvo pročitam tekst, ali samo svoju ulogu. Osetim kao zver da li mi to pripada ili mi ne pripada. Posle promislim da li to mogu, jer uvek postoji opcija da kažem ja to ne mogu ili ja to ne umem, čak i u ovim godinama. Na moju sreću, uglavnom umem. Onda idem dalje. Pogledam ko igra, to mi je jako važno, ko režira… - ispričala je Seka Sablić.

Popularna glumica je otkrila da ima ulogu i u nastavku kultnog filma „Munje“.

- Upravo završavamo film “Munje 2“. Tu igram novog lika, razrednu. Sve je lepo jer su tu majstori glume Sergej, Boris Milivojević, Đuričko… U nastavku kultnog filma ja njima igram razrednu i svi zajedno slavimo 20 godina mature. U jednom delu filma idemo u Beč, gde ja kao razredna nailazim na dno dna – zagolicala je maštu gledaocima Seka Sablić delovima iz nastavka kultnog filma koji mnogi priželjkuju.

