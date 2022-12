LJUDI ME NE SHVATAJU OZBILJNO KAD IM KAŽEM ČIME SE BAVIM: Nedu Nikolić i Boru Dugića povezuje jedna stvar, a otkriva tajnu uspeha

Neda Nikolić ima tek 23 godine, a publiku uspeva da šokira tako što izvadi frulu i zasvira džez.

Posle duže pauze Neda će u subotu u 20 sati nastupiti na Kolarcu sa svojim triom, koji čine i Aleksandar Petrović (kontrabas) i Nemanja Nikolić (klavir).

Frulu svira od svoje trinaeste godine, a do sada je osvojila brojne nagrade i održala više koncerata u Švajcarskoj, Americi i Rusiji. Neda za Kurir otkriva kakvi su joj planovi za 2023. i govori o saradnju s poznatim muzičarem Aleksandrom Sofronijevićem.

Nastupate ovog vikenda na Kolarcu. Da li imate tremu i kako birate program za koncert?

- Uvek postoji doza pozitivne treme i uzbuđenja pred svaki koncert, a posebno kad je u pitanju veliko dešavanje kao što je ovo. Zaista se radujem ovom koncertu, s obzirom na to da je prošlo godinu i po dana od prošlog nastupa na Kolarcu. Ovog puta u pitanju je koncert mog trija i repertoar je zasnovan na aranžmanima tradicionalnih i narodnih melodija, a na programu će se naći i nekoliko klasičnih komada.

Frula kao instrument nije popularna među muzičarima, a pogotovo među ženama. Kako ste se vi u nju zaljubili?

- Nadam se da će se ta situacija o "nepopularnosti" ovog instrumenta promeniti u budućnosti. Frula zaista zaslužuje da se nađe na velikim scenama i divno se uklapa sa drugim instrumentima. Treba eksperimentisati i istražiti njene granice. U poslednje vreme se javlja sve više škola frule, što me zaista raduje. Takođe, sve više i više devojčica i devojaka svira frulu, što nam govori da smo na dobrom putu. Prešavši sa blok flaute, na predlog mog oca, počela sam da sviram frulu i odmah se zaljubila u ovaj instrument. Od tada smo nerazdvojne.

Kako momci reaguju kad vas upoznaju u gradu, pa im otkrijete da svirate frulu?

- Današnjim generacijama je čudno da se neko bavi time profesionalno. Reakcije su uglavnom pozitivne, ali često me ne shvataju ozbiljno, misleći da mi je to hobi ili zanimacija u slobodno vreme. Neki momci se zaista oduševe, a svakako da su reakcije izuzetno zanimljive.

U privatnoj kolekciji imate više od 30 frula. Koja ima posebno mesto u vašem srcu?

- Do ovog broja došla sam tokom nekoliko godina, kupujući frule od različitih majstora. Specifičnost ovog instrumenta i njegova priroda, veza s drvetom i ručnim radom podrazumeva da svaka frula ima drugačiju boju i da je potpuno drugačija. Ipak, najdraža mi je C-frula, koju mi je maestro Bora Dugić napravio 2013. godine, ona ima dorađene prstenove od belog sedefa. Pored toga što je verovatno i najlepša u mojoj kolekciji, svakako je jedna od najkvalitetnijih i na njoj najčešće sviram. Najviše vremena provodimo zajedno.

Koja je tajna dobre frule?

- Dobar majstor, iskustvo, godine, obrada i drvo svakako. Rekla bih, kako god to zvučalo, da posebna emocija i ljubav koju majstor utka u svaku frulu utiču na njenu finalnu verziju i ton. Ipak, drvo i cela frula godinama prolaze kroz određene procese i treba je čuvati, održavati i brinuti o njoj.

Kako je došlo do toga da radite sa Aleksandrom Acom Sofronijevićem?

- Naš prvi zajednički projekat je bio veliki koncert povodom 50 godina karijere Snežane Đurišić, gde sam ja imala tu čast da sviram frulu u Sofrinom orkestru. Nakon toga smo shvatili da imamo iste vizije i ciljeve i ubrzo snimili "Vlaški obrt", zatim "Kumovo kolo", a u međuvremenu snimili smo nekoliko studijskih projekata i koncerata. Kad sam dobila poziv od njega, zaista sam bila iznenađena, s obzirom na to da je on veliko ime naše muzičke scene a u to vreme ja sam i dalje bila na osnovnim studijama. Ali vrlo brzo smo razvili divnu saradnju, koja će, nadam se, trajati dugo.

Imate li ambicije da s frulom predstavljate našu zemlju na Pesmi Evrovizije?

- Nastupala sam do sada dva puta na Beoviziji s našom sjajnom Saškom Janković. Ceo spektakl i organizacija festivala su bili sjajno iskustvo. Sigurna sam da bi odlazak na Evroviziju bio nešto neverovatno, upoznati toliko ljudi sa svih strana Evrope i nastupati na tako velikoj sceni. Mislim da bi bilo lepo prezentovati frulu kao srpski tradicionalni instrument na svetskoj sceni. Posle Dugića i Jelene Tomašević niko to nije uradio. Nadam se da će se jednog dana i to desiti.

