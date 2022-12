NIKO VIŠE NIJE ŽIV, NIKOG TAMO NEMA: Katarina Radivojević progovorila o odrastanju NA SELU, pa otkrila DETALJE iz detinjstva

Glumica Katarina Radivojević veoma vešto krije svoj privatni život, a u medijima se pojavljuje isključivo kada govori o poslu, novim projektima i ulogama. Međutim, jednom prilikom je napravila presedan i na jednom događaju prisetila se salaša na kome je odrasla.

foto: Damir Dervišagić

Ova šarmantna dama osvojila je srca publike već prvom ulogom, odglumivši maestralo Zonu Zamfirovu. Još tada su svi prmetili njenu neverovatnu lepotu, a na Katarininom licu se posebno izdvajaju krupne zelene oči i široki osmeh.

Emotivni segmet kao i prošlost ove lepe glumice uvek su u živi interesovanja, ona se dotakla svog odrastanja i prisetila sa tugom na selo gde je provela svoje najradosnije dane.

- Salaš je mesto gde sam odrasla između Zaječara i Negotina. Malo sam setna u vezi toga jer više tamo niko nije živ i nikog nema. Salaš je bio jedno malo selo, koje je bilo srez pre Drugog svetskog rata. Bilo je interesantno zato što smo imali bioskop, hotel. Tamo sam svoje prve filmove počela da gledam kao malena - rekla je Katarina Radivojević nedavno.

Glumica je baš i naglasila da joj je fizički izgled svakako pomogao u karijeri i da bi sve osobe koje se bave javnim poslom trebalo da izgledaju negovano - sa tom granicom da „izgledaju dobro za svoje godine, a ne deset ili petnaest mlađe“.

Svoju lepotu, duguje genetici i redovnom treningu, a nije imala problema da otkrije da je koristila botoks. Glumica je jasno istakla da nije preterala, već da su u pitanju minimalne korekcije.

- Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje mogu da se namrštim jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo celo čelo i malo oko očiju, bore smejalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svetle oči i škiljim, pa kada se leto približi kraju, vidi se poneka bora viška. On mi tada kaže: Krenula je bora. Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam - rekla u jednoj emisiji glumica.

(Kurir.rs)

