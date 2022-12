JA SAM I DALJE PO UBEĐENJU JUGOSLOVEN, IAKO SE TRUDE DA NAS ZAVADE: Srđan Karanović otvoreno o korenima i bivšoj državi

Čuveni srpski reditelj Srđan Karanović, koji je nedavno objavio autobiografiju pod nazivom "Sam o sebi" u najnovijem intervjuu ističe da je i dalje Jugosloven.

"Ja sam i dalje po ubeđenju Jugosloven, to sam rekao i u Puli. Bez obzira što se taj prostor sada ovde naziva region, a u Hrvatskoj regija, to je moj prostor", kaže Karanović u intervjuu za "NIN".

„Ja sam u tom prostoru ponikao, ja sam u njemu vaspitan. U njemu sam uradio neke od svojih najboljih filmova. Uz tešku muku, uz intrige, uz mukotrpno skupljanje para i uz razne traume… Ali, to je moja zemlja“, dodaje reditelj Srđan Karanović i kaže da ga i dalje interesuje šta se dešava na celom prostoru bivše Jugoslavije.

„I ja danas, uz pomoć kablovskih kanala, i malo interneta, koliko umem njime da se služim, pratim šta se dešava u ostatku regiona. I vrlo rado gledam Al Džaziru, HRT i sve što se odnosi na druge republike oko nas. Sve me to interesuje. Ja to i daljem smatram svojim prostorom, bez obzira što je on podeljen na neke male kneževine gde se razne velmože natežu i uporno trude da nas još više zavade“, zaključuje Karanović za „NIN“.

