SA ŽARKOM LAUŠEVIĆEM SAM ODRASTAO: Reditelj otkrio kako je on dobio ulogu u seriji KALKANSKI KRUGOVI! Poznato i kad stiže NASTAVAK

Dok iščekujemo premijerno prikazivanje druge sezone serije "Kalkanski krugovi", prvi deo ove misterije reprizira se na Kurir televiziji radnim danima od 22 sata. U deset epizoda prisećamo se dinamične i uzbudljive istorije sukoba dve porodice u šumadijskom selu Dol, a okosnica priče je dugo čuvana tajna iz prošlosti.

foto: Firefly Production

Autorsku ekipu predvode scenarista Đorđe Milosavljević i reditelj Milan Karadžić, koji je za Kurir otkrio kako je uloga Velibora pripala baš Žarku Lauševiću.

- Sa Žarkom sam odrastao. Mi smo kao vrlo mladi i počeli zajedno u amaterskom pozorištu u Podgorici. Laušević je napravio veliku karijeru pre nemilih događaja, a drago mi je što je počeo da se vraća svom poslu. Setili smo se odmah njega kad smo videli lik Velibora. On je neki starac kao Merlin čarobnjak, leči životinje i biljke. Ima svoju tajnu i u tom Zabranu je čuvao svog sina. Bio je on najbolji izbor za tu ulogu. Čekao sam nekoliko dana da pročita scenario. Žare je bio tada u Njujorku, ali nije mu dugo trebalo da odluči. Nazvao me je i rekao: "Milane, ovo želim da igram" - istakao je Karadžić i dodao da je na snimanju najviše problema imao sa svojim rođenim bratom Milutinom.

foto: Marina Lopičić

- Mima voli da se šali, a ja volim disciplinu. Nisam vikao na ekipu, a ni na njega, kao što je umeo da kaže. Nije bilo potrebe da povisim ton - rekao je reditelj. Inače, iza serije stoje produkcijska kuća "Fajerflaj" i Telekom Srbija, a glavne uloge pored Lauševića tumače Vojin Ćetković, Ivana Zečević, Nataša Ninković, Nina Janković Dičić...

Druga sezona stiže 2023. godine. Nove epizode trenutno su u montaži.

Kurir.rs, TV Ekran

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:22 MORALA SAM DA PONAVLJAM SCENU ZBOG KOJA! Glumica otkrila šta se dešavalo iza kadra serije Crna svadba