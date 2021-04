REŠENA MISTERIJA OKO VESNE TRIVALIĆ Reditelj otkrio kako se glumica našla u seriji KALKANSKI KRUGOVI i šta nas čeka u nastavku

Velikim finalom serije "Kalkanski krugovi" glavna misterija nije rešenja. Scenarista serije Đorđe Milosavljević otkrio je da će drugi deo priče nositi glumica Vesna Trivalić, koja se pojavljuje u prvoj samo na fotografiji. Oglasio se oko Vesne i reditelj Milan Karadžić.

"Ne mogu vam ništa reći, sve je to još u željama i idejama ako dođe do nastavka. Što se tiče Vesne Trivalić zaista bih voleo sa njom više da radim. Dosad su gledaoci mogli da je vide samo na fotografiji uz Velibora, i on je otkrio da je ona otišla u Australiju i da su se mnogo voleli i dobili sina. Kada je pisan scenario želeo sam da je igra neka glumica koja će biti odlična za taj drugi deo ako se bude pojavljivala u nastavku. Predložio sam Vesnu i svi su se složili, te sam je pozvao u Dubai i sve joj ispričao. Mnogo joj se dopala priča i poslala nam je fotografije koje smo mogli da iskoristimo. Kasnije je rekla da joj se dopala serija i naravno da bi bila velika čast sarađivati sa takvom glumicom. S druge strane, moram da napomenem da mi se dopada što su svi koji su gledali imali svoje teorije i to nas je okuražilo da nastavimo u tom pravcu" rekao je reditelj za 24 sedam.

I nakon ove izjavei dalje ne znamo kakva je životna priča Magdalene i kakve ona ima sa Svetlanom (Nina Janković) i Baba Gubom, pa ćemo s nestrpljenjem čekati nastavak i drugu sezonu.

