OVO JE MALI RAJ RADOŠA BAJIĆA: Imanje opasano ZIDOVIMA, skriveno od pogleda, a zelenilo na sve strane i sve POD KONAC (VIDEO)

Glumac i reditelj Radoš Bajić podelio je sa svima putem društvenih mreža snimak sa svog velikog imanja o kom se priča.

Snimio je mnoštvo pasa koji se nalaze na imanju, dok je pokazao da se njegovi najbliži i on velikim zidovima kriju od znatiželjnih pogleda.

- Jedno obično prolećno popodne u dvorištu doma porodice Bajić... - napisao je Radoš Bajić u opisu objave.

Podsetimo, jedno vreme glumac nije radio pa se posvetio poljoprivredi.

- Umesto da glumim, tih dramatičnih deset godina gajio sam višnje, podizao zasade loznih kalemova, prodavao semenski kukuruz, bavio se poljoprivredom i preživljavao od trgovine i uvoza veštačkih đubriva. Posle 20 godina permanentno uzlazne karijere, 1996-2006, pojavio sam se samo u dva filma, i to sa dve nezapažene epizodne uloge - 1999. u autorskom filmu "Belo odelo" mog klasića Lazara Ristovskog i 2002. godine u ulozi policijskog inspektora u filmu "Država mrtvih" Živojina Pavlovića, a u kojem sam imao jednu rečenicu. I to je bilo sve.

- U mom spoljnotrgovinskom biznisu nekoliko godina sam radio solidno, nekada vrlo dobro, a nekada čak izuzetno uspešno... Toliko da sam zasmetao krupnim igračima koji su u to vreme kontrolisali tržište agrokompleksa u Srbiji. Da bi me eliminisali kao jednog od najvećih uvoznika veštačkih đubriva iz Rusije, Rumunije i Austrije, u aprilu 2004. smestili su mi aferu sa ciljem da me kompromituju. Uz asistenciju korumpiranih i za tu svrhu angažovanih policijskih najamnika, nije im bilo teško da izvedu prljavu operaciju mog javnog srozavanja jer mi je tog proleća kasnila isporuka UREE 46N, koju sam avansno platio partnerima u Rusiji. Da nesreća bude veća, brod mog veštačkog đubriva nikada nije ni stigao u Srbiju jer sam bio žrtva prevare ruskih partnera, teške više stotina hiljada dolara... - ispričao je za Kurir jednom prilikom.

