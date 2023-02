SLAVU STEKLA KAO MARINA KOJA JE JURILA NIKOLU: Znate je iz filma Mi nismo anđeli, a evo ko je njen muž, zajedno su preko 20 godina

Glumica Milena Pavlović Čučilović, proslavila se ulogom Marine u hit filmu "Mi nismo anđeli“ Srđana Dragojevića.

Lepa glumica više od dve decenije uživa u ljubavi sa kolegom Milanom Čučilovićem kojeg publika pamti po jednoj od prvih uloga u seriji "Gore dole“. Nakon ove serije gledali smo ga u pozorištu, ali i u seriji "Selo gori, a baba se češlja".

foto: Dragan Kadić

Glumački par ima troje dece, a za dve decenije koliko su u braku u javnosti se stalno spekulisalo da je ljubav pukla, te da će se uskoro razvesti. Milena bi odmah javno demnatovala te navode, dok se njen suprug nikada nije oglašavao na tu temu.

- Ne rastajemo se. Imali smo manjih trzavica i sad je sve u redu - izjavila je Milena pre nekoliko godina kada se prvi put pročula vest o navodnom razvodu, pa dodala:

foto: Zorana Jevtić

- To je sve periodično, oboje smo individualci, ljudi nas posmatraju i odvojeno i spojeno. Svako ima i svoju karijeru, čak i drugačiji odnos prema pozorištu i glumi. On i kum Dejan Matić Mata uvek sede pred televizorom, dok ja više volim da vreme provodim u garderobi. Milan i mnogi drugi ne ponavljaju tekst pre predstave, ja to činim i po tri dana pre izlaska na scenu.

Dramski umtencii se trude da svoj privatni život drže daleko od očiju javnosti i da se ne eksponiraju, a u jednom od intervjua dotakli su se svog odnosa.

- Uživam kada me Milan zasmejava. Volim njegova lepa iznenađenja, u tome je sjajan. Treba izjavljivati ljubav, slati poljupce, pisati ljubavne poruke, kao i one izvinjenja, plesati uz lepu muziku, smejati se. Često se nas petoro zagrlimo, skakućemo u grupi, govorimo điki-điki i onda se cmačemo. To uvek pomaže - rekla je glumica.

Milan je jednom prilikom izjavio da obožava decu i da bi voleo da ima još više sa Milenom.

- I sada ponekad maštamo da dobijemo četvrto, ali to je stvarno u domenu naučne fantastike. Kada bi samo moglo bolje da se živi u Srbiji, onda bismo proširili porodicu - rekao je glumac.

Njihova ljubavna priča počela je pre više od dve decenije kada su se prvi put poljubili na sceni Beogradskog dramskog pozorišta, u kome glumica radi.

Podećamo, Milena je ćerka legendarnog pisca Živojina Pavlovića.

U domaće bioskope krajem godine stigao je film "Trag divljači", reditelja Nenada Pavlovića, u kom jednu od uloga igra upravo Milena Pavlović.

foto: Emilija Stanišić

Oboje su naslednici čuvenog književnog i filmskog autora Živojina Pavlovića, po čijim je motivima proze i nastao ovaj scenario.

