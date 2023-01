ČUVENI ČABARABDIĆ IZ AUDICIJE JE STVARNO POSTOJAO: Obeležio je karijeru Saše Petrovića, a evo ko je bio INSPIRACIJA za KULTNI LIK

Bosanskohercegovački glumac Saša Petrović, koji je preminuo u 62. godini ostavio je iza sebe mnogo uloga, a u zvezde ga je vinuo lik Čabarabdića iz čuvene "Audicije".

Ono što je malo poznato jeste da je inspiracija za Čabarabdića bio stvarni lik. O tome je svojevremeno govorio i sam Saša Petrović, koji je otkrio da je za njegovu kreaciju zaslužan glumac Emir Hadžihafizbegović.

foto: Printscreen YouTube

- Čabarabdić je bio imitacija. Za to je vrlo zaslužan Emir. To je bio stvarni čovek koji je bio novinar AS-a. Tada je bila šala baciti kesu punu vode i pogode ga, a ja to nisam znao. Oni se posakrivali. Ja sedim u hodniku, ulazi frajer s nikolsonkom i stvarno ima izbočenu bradu i Emir ga je zapravo imitirao, a ja sam Emira izimitirao. Kad je uleteo, stresao onu vodu i pitao "Ko se sipô u mene", a oni se posakrivali - ispričao je glumac u jednoj emisiji.

"Audicija" je inače originalna predstava zasnovana na istinitim događajima sa prijemnih ispita za glumačku Akademiju, koji su obrađeni na duhovit i sarajevskom humoru svojstven način.

foto: Printscreen/Youtube

Sarajevska "Audicija" je nastala 1985. godine, u sklopu nastavnog procesa Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, kada su studenti glume, pod mentorstvom Bore Stjepanovića, osmišljavali likove za potrebe nastavne vežbe "Skica za lik i imitacija".

Neki od glumaca koji su glumili u čuvenoj "Audiciji" su i Boro Stjepanović, Branko Đurić Đuro, Emir Hadžihafizbegović, Mladen Nelević i drugi.

Podsetimo, glumac Saša Petrović preminuo je juče u 62. godini, a kako su preneli bosanskohercegovački mediji, u poslednje vreme mu je zdravlje bilo narušeno.

foto: Youtube printscreen

- U poslednje vreme nije bio dobro sa zdravljem. Srce je u pitanju, to je sve što znam - rekao je kratko za bosanskohercegovački Avaz reditelj Srđan Vuletić.

Saša Petrović je glumio u ostvarenjima poput "Ovo malo duše", "Kuduz", "Ničija zemlja", "Lud, zbunjen, normalan", "Vratiće se rode", "Audicija", a publici je najpoznatiji kao Brenin Čaki u filmu "Hajde da se volimo".

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:21 KOMEMORACIJA MARINI TUCAKOVIĆ: Futa i Laća NEUTEŠNI, Karleuša ZAPLAKALA zbog reči Ane Bekute (VIDEO)