DOŠLA NA PREMIJERU DA PODRŽI SINA I SNAJKU: Ko je žena koja je rodila Sergeja i Branislava TRIFUNOVIĆA i kakva je njena PRIČA

Predstava "Bilo jednom na Brijunima" reditelja Kokana Mladenovića u petak uveče premijerno je izvedena u Centru za kulturu Svilajnac.

Priča koja polazi od stvarnog istorijskog susreta dva bračna para: Tita i Jovanke Broz s Ričardom Bartonom i Elizabet Tejlor oduševila je publiku, a za prvo izvođenje tražila se karta više.

Milan Marić, nakon uloge Tome Zdravkovića, igra ponovo istorijsku ličnost - Ričarda Bartona, dok je Tito Branislav Trifunović. Reditelj je prvi put u pozorištu spojio bračni par Trifunović, jer Tihana Lazović igra Elizabet Tejlor, a Jovanku Broz mlada zvezda Sanja Marković.

"Tihana nije deo podele što je moja žena, nego što je odlična glumica", rekao je novinarima nakon izvođenja Trifunović.

Hrvatska glumica je nakon poklona svoj buket cveća darovala svekrvi Slobodanki Bobi Trifunović, koja je gledala premijeru u društvu supruga Tomislava.

Slobodanka Boba Trifunović može da se pohvali da su joj sinovi Sergej i Branislav među najboljim glumcima u Srbiji. I sama je želela da bude glumica, a pošto joj je i muž Tomislav takođe glumac, žrtvovala je svoju karijeru zbog porodice.

Bane se prošle godine oženio s koleginicom Tihanom Lazović.

"Ne mora buduća žena mojih sinova da bude glumica, već samo dobar čovek. Neka je samo vredna i radna. Volela bih da imam što više unučića", govorila je ranije majka slavnim dramskih umetnika za Kurir.

Tomislav je dugo grlio snajku, ali čestitao i drugim kolegama na sjajnim ulogama.

Predstava prikazuje susret dva poznata bračna para dogodio se na ostrvu Brijuni sedamdesetih godina prošlog veka. Podaci o samom susretu i vremenu koje su bračni parovi proveli zajedno dostupni su u vrlo šturim pisanim i video tragovima jugoslovenskih medija, biografskim spisima o životima četiri istorijske ličnosti, te u vidu kratkih crtica iz dnevnika Ričarda Bartona. Svi ovi materijali poslužiće kao inspiracija i građa za buduću predstavu.

- Snimanje filma "Sutjeska" bilo je osnovni povod ovog susreta i to je ono što o samom susretu istorijski pouzdano znamo. Sve ostalo plod je naše mašte. Upravo domaštavanje i istraživanje mogućih događaja i odnosa između ove četiri istaknute ličnosti prilikom jednog istorijskog susreta tema je predstave. Koje su to sve uloge koje igraju ovo četvoro ljudi? Šta znači igrati više uloga u odnosu s različitim ljudima? Šta su to sve naši pojedinačni i kolektivni identiteti, lični interesi i društvene zasluge? - pita se Mladenović.

Premijera u Beogradu je zakazana za april u Bitefu.

