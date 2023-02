SLAVNA GLUMICA TRAŽI SVOJE PRIJATELJICE IZ MLADOSTI: Volela bih da ponovo vidim Zoricu i Biljanu, koje sam upoznala 1963. godine

Barbara Sukova, muza nemačkog filmskog autora Rajnera Vernera Fazbindera, stigla je na Fest, gde joj biti uručen počasni Beogradski pobednik. Nakon svečanosti u MTS dvorani premijerno se prikazuje njen novi film "Dalilend", u kojem tumači Galu, suprugu i muzu umetnika nadrealiste Salvadora Dalija (Ben Kingsli).

foto: Dušan Milenković

- Donekle je zastrašujuće kad igrate stvarne osobe, naročito one koje su veće od života, i od vas, ali imate izvore: pisma, svedočanstva, fotografije, što je odlična polazna tačka. Za one druge, fiktivne uloge, morate sve to da izvučete iz sebe. U slučaju Gale, mnogi su je mrzeli, neki biografi su je se otvoreno gnušali, slično je bilo i s Rozom Luksemburg, ali ja pokušavam da nađem glasove koji su drugačiji i da osobu učinim humanijom, čak i kad je "kučka" kao Gala. Svako spolja deluje na određeni način, ali sasvim je druga priča ona iznutra - istakla je Barbara.

foto: Dušan Milenković

Iako je prvi put na Festu, nije i u Beogradu. U srpskoj prestonici boravila je s roditeljima 1963, kao tinejdžerka. Tom prilikom posetila je i Ohrid i tamo upoznala dve devojčice, Zoricu i Biljanu. Te godine je u školi prikupljala pomoć za nastradale u zemljotresu u Skoplju a Zorica i Biljana su joj, u znak zahvalnosti, poslale poslužavnik sa šoljicama za kafu.

- Čuvala sam ga i svuda nosila sa sobom. Njih dve su sada kao ja, u srednjim sedamdesetim. Volela bih da ih ponovo vidim! Pošto nisam na društvenim mrežama, možda biste mogli da mi pomognete da ih pronađem - zamolila je Barbara i pokazala fotografiju devojčica iz tog vremena.

