ZBOG SAPUNICA I TREĆERAZREDNIH GLUMICA MI JE UGROŽENA EGZISTENCIJA: Zvezda serije CRNI GRUJA oplela po kolegama

Autentična, talentovana i drugačija. Takva je Dušanka Stojanović Glid, omiljena Duda među svojim kolegama i glumica koja svakom svojom ulogom priredi ogroman užitak gledaocima.

Mnogi među vama sigurno se sećaju njene uloge u seriji "Gore-dole" (iz 1996), u kojoj je igrala Milanku Nešku Katić Petrović, novokomponovanu bogatašicu.

Glumeći ženu koja je do bogatstva došla preko noći, potpuno nezasluženo, Duda je ovom ulogom iritirala televizijsku publiku. Nije bila među omiljenim likovima iz serije, ali omiljenost i nije bila cilj tog njenog glumačkog poduhvata.

Dušanka Stojanović Glid pored mnogih uloga tokom svoje karijere ostala je upamćena kao Druzila u čuvenoj seriji "Crni Gruja". Sada tvrdi da za nju nema posla.

- Sapunice koje su proslavile trećerazredne glumce, reditelje i scenariste, učinile su da moj život postane potpuno egzistencijalno klizav, da se okliznem u osećaj totalne beznačajnosti. Sada osećam da sam u paktu sa ovom profesijom. Uz mnogo dogovorenih kompromisa, da bih bila u miru - kaže dramska umetnica Dušanka Stojanović Glid za Novu.

Na sceni matične kuće i drugih teatara odigrala je uloge koje je publika nagrađivala ovacijama, kritika najvišim ocenama, a žiriji brojnim nagradama među kojima su Sterijina, "Zoran Radmilović", "Tatjana Lukjanova", "Milivoje Živanović", "Miloš Žutić", "David Štrbac", nagrada Grada Beograda…

- Moja strast i ljubav su veoma opadajuće. To nema nikakve veze sa mojim godinama i prolaznošću, ni sa odustajanjem, jer nikada ne odustajem. Ušla sam u koštac sa preprekama koje su na putu kroz stvaralaštvo, a nisu umetničke nego operativne i zavise od službi koje su povezane sa pozorištem i ljudima koje tamo rade.

Na pitanje da li je istina da je odbila da učestvuje u reklami za kladionice, odgovara:

- Ima ih više nego samousluga. Odbila sam snimanje zato što one finansiraju određena pozorišta. Pozivaju velike zvezde koje će pristati da im pomognu da imaju još veći profit, mada ne znam šta će im veća popularnost. Ja imam sinove, moji prijatelji imaju mušku decu, i znam kakav je to porok. Dostojevski je napisao roman "Kockar" i to bi trebalo da uradi pozorište koje finansira kladionica. Neka to postave na scenu i neka ga s punim pokrićem izvedu - ispričala je glumica.

