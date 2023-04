NA TATINOM GROBU PUŠTAM MUZIKU! Ispovest ćerke Marka Nikolića: Evo šta je rekla o čuvenom Gigi Moravcu i da li joj nedostaje!

Čuveni glumac, Marko Nikolić, preminuo je 2. januara 2019. godine, a njegova naslednica kaže da je iznenađujuće dobro podnela očevu smrt.

Čuveni Giga Moravac iza sebe je ostavio troje dece iz tri braka, a ćerka Mina krenula je njegovim stopama, te se i sama bavi glumom. Uprkos tome što su bili izuzetno vezani jedno za drugo, Mina je očevu smrt, kako ističe, iznenađujuće dobro podnela.

foto: Damir Dervišagić

- Budući da je duže vreme bolovao, mogla sam da se pripremim za neminovno. Da je smrt nastupila iznenada, verovatno bih se i danas oporavljala od tog šoka. Jedna koleginica mi je nedavno rekla da ju je smrt oca stigla tek posle deset godina, tako da očekujem nove udare tuge. Nemam potrebu da često odlazim na tatin grob. Posetim ga kad mi se nešto važno desi - istakla je Mina.

Mlada glumica je ispričala da u tim trenucima ne plače, već da s groblja najčešće ode bezbrižna.

- Ne pričam s njim, puštam mu muziku, najviše Olivera Dragojevića, Animalse, Bitlse, sve ono što je voleo. Sednem, zapalim mu cigaru. Nisam verovala da ću to činiti. Taj običaj mi je bio stran kada je mama mog druga sinu palilu cigaru i sipala koka-kolu na grobu. Sad ja imam potrebu da radim to isto - ispričala je Mina za Gloriju.

Ona je dodala da joj otac mnogo nedostaje i da su različite situacije u kojima oseti potrebu da ga nešto pita ili, jednostavno, da bude tu, pored nje.

foto: Facebook screenshot

- Tata me je razmazio, za razliku od mame, čiji je zadatak bio da me pripremi za život. Samo je jednom urgirao za mene, o tome je i sam javno govorio. Bila je to mala uloga u filmu "Peti leptir". Meni je to bila druga uloga u životu, ali sam bila presrećna što sam je dobila. Nije želeo da se bavim glumom ako to ne zaslužujem svojim kvalitetima - rekla je glumica, koju smo nedavno gledali u seriji "Bunar".

Iako sanja o tome da igra na "daskama koje život znače", naslednica Marka Nikolića ne glumi u pozorištu. To joj je, kaže, bolna tačka.

- Veoma želim da igram u pozorištu, ali, nažalost, u ovom trenutku nemam priliku da pokažem šta i koliko mogu. Glumu sam zavolela gledajući oca na teatarskim scenama. Nadam se da će se i meni ukazati šansa da izađem na scenu - dodala je Mina.

Konobarisala u kafiću, učestvovala u rijalitiju

Mada je, kako i sama tvrdi, mislila da će lakše koračati kroz svet glume, putem koji je već raskrčio njen otac, Mina se susrela s velikim poteškoćama. Nakon diplomiranja nije nalazila posao u struci, pa je donedavno zarađivala za život, radeći kao konobarica u kafiću kod druga.

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

- Dala sam otkaz, rešena da se posvetim sebi i da izvučem svoj maksimum u poslu za koji sam se školovala - rekla je Nikolićeva, koja se oprobala i u rijalitiju, kao učesnica "Survajvera".

(Kurir.rs/Glorija)

Bonus video:

01:07 GLUMAC PREŠAO 600 KILOMETARA PEŠICE DA BI POMOGAO DECI SA AUTIZMOM: Nisam ni slutio kakvo ću iskustvo doživeti na tom putu!