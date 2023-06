NAKON ŠTO SE RAZVELA OD KOLEGE SOFIJA JURIČAN POKAZALA NOVOG DEČKA: Više ne krije svoju ljubav, a evo gde se pojavila s njim

Glumica Sofija Juričan, koju je publika zavolela po ulogama u serijama "Istine i laži", "Zvezdara" i "Radio Mileva", sada živi novu mladost.

foto: Nemanja Nikolić

Sofija njen kolega Radomir Nikolić bili su u braku osam godina. Iako je ova veza delovala skladno, oni su odlučili da prošle godine stave tačku na njihovu ljubav.

Upoznali su se dok su radili zajedno na predstavi "Brod plovi za Beograd" krajem 2007. godine, a ljubav je vremenom prerasla u nešto ozbiljnije.

Zajedno su glumili i u seriji "Zvezdara", ali i u još nekim zajedničkim projektima.

Sofija je odlučila da o razvodu ne govori ističući da je to njena privatna stvar.

foto: Printscreen/Instagram

Glumica koja ne voli da se eksponira ipak je postavila nekoliko fotografija u zagrljaju anonimnog muškarca.

"Sad me vidiš, sad me ne vidiš, sad me opet vidiš, sad me opet ne vidiš", napisala je na Instagramu glumica.

Novog izabranika je Sofija upoznala i sa kolega o čemu svedoči nova fotografija.

Glumicu je nova ljubav potpuno promenila.

"Spremam kuću, volim da kuvam. Dve godine nisam kupila hleb, jer stalno mesim. Sa psom idem u šetnju, vikendom smo često na Adi. Uživam da igram jamb i društvene igre, uz dobru hranu i vino. Volim da pobedim, ne sedam za sto ako neću pobediti. Sad sam malo sazrela pa se ne nerviram kao ranije. Volim da stvari uspeju, mnogo se trudim oko svega", izjavila je dramska umetnica za Kurir.

Kurir.rs

Bonus video:

03:50 SNAJKA IVICE DAČICA ZAPEVALA STARU NARODNU PESMU!