BUCA MIRKOVIĆ IMA SVOJ FESTIVAL, A NIJE BIO GLUMAC, NI REDITELJ: Mira Banjac bila je njegova miljenica, a ovako ga PAMTI!

Osmi pozorišni festival "Bucini dani" posvećen pozorišnom kritičaru, književniku, esejisti i pozorištniku, Župljaninu Milosavu Buci Mirkoviću, biće održan od 20. do 25. juna u Aleksandrovcu.

Svih pet predstava u takmičarskom programu biće izvedeno na sceni Doma kulture koji nosi ime čuvenog Čika Buce, o kome i danas, deceniju nakon njegove smrti, sa velikim poštovanjem i ljubavlju govore svi ljudi od teatra i umetnosti. Jedini glumački festival na pozorišnoj mapi Srbije ove godine ima upečatljiv i simboličan moto: "Istina za po(d)neti".

Mira Banjac bila je gost na ovom festivalu, gde se prisetila njihovog druženja.

"Bio je takvog duha da nikog nije vređao. Bio je šarmantan, a bio je i oštar. Nekad kada izađe neka kritika, a ja sam bila neka njegova miljenica, nekad i oštro napiše. Ne smem ni da kažem "zašto si tako napisao?", jer će on odmah troduplo da mi kaže kako nisam dobro odigrala ulogu. Kaže on meni jednom: "Dobila si tu ulogu, nećeš je dobro igrati, ali je to dobro da ti igraš", rekla je svojevremeno Mira Banjac i dodala:

"Bila sam s njim u kontaktu do pred sam kraj. Javljao se telefonom. Sve je znao gde sam bila, šta sam radila... Bio je neverovatan... Toliko me je zvao, da se nije dogodilo da sam bila slobodna. On i Muharem Pervić su govorili: "Hajde, hajde, idemo..." On je bio značajan čovek. Vrhovni književnik, vrhovni kritičar. Čovek koji je pozorište znao u prste. Bio je stalni gost Sterijinog pozorja... ", prisetila se svojevremeno Mira.

U utorak, 20. juna otvoriće ga predstava "Naš razred" poljskog pisca Tadeuša Slobođaneka, u adaptaciji i režiji Tatjane Mandić Rigonat (Narodno pozorište u Beogradu), u kojoj uloge tumači mlada glumačka postava: Nina Nešković, Suzana Lukić, Jelena Blagojević, Vučić Perović, Nedim Nezirović, Petar Strugar, Danilo Lončarević, Dragan Sekulić, Dušan Matejić i Jovan Jovanović. Višestruko nagrađivana “Ana Karenjina” Lava Nikolajeviča Tolstoja (Novosadsko pozorište/Ujvideki Szinhaz), u režiji Dejana Projkovskog igra dan kasnije, a 22. juna će pred edukovanom župskom pozorišnom publikom biti izvedena duo-drama “Pluća” britanskog pisca Dankana Mekmilana, u kojoj uloge tumače Goran Jevtić i Suzana Lukić (produkcija Madlenianum i agencija Marador).

Predstava “Rasvetljavanje slučaja serije ubistava trovanjem u ćuprijskom okrugu sedamdesetih godina 19. veka”, prema tekstu i režiji Anđelke Nikolić, na sceni Doma kulture “Milosav Buca Mirković” je na program 23.juna. Koprodukciju ovog intrigantnog I potresnog ostvarenja koje govori o neprolaznosti porodičnog nasilja u Srbiji kroz vekove potpisuju Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu, Puls teatar u Lazarevcu, Seoski kulturni centar Markovac i Udruženje “Hop-la” iz Beograda.

Poslednjeg dana takmičarskog programa, 24.juna, na programu je još jedna predstava Narodnog pozorišta iz Beograda, “Očevi i oci”, po romanu pisca Slobodana Selenića, u režiji Veljka Mićunovića. Žiri u sastavu Aleksandra Janković, Boris Milivojević i Ksenija Krnjaski odlučivaće o glumačkim nagradama “Zlatno zrno” , koje će biti dodeljene u više kategorija 25.juna.

U pratećem programu će pored ostalih sadržaja biti predstavljena i monografija “Renata Ulmanski/Njegovo veličanstvo: Slučaj” posvećena životu velike glumačke dive , koju je priredio Marko Misirača.

