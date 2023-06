ZAVRŠENO SNIMANJE SERIJE SABLJA: Nastanak podržan u sklopu programa "Kreativna Evropa", a evo ko igra Đinđića i Legiju

Dve decenije od ubistva premijera Zorana Đinđića obeležene su 12. marta ove godine, a na proleće sledeće godine na malim ekranima mogla bi da bude prikazana i serija koja govori o tom događaju. Kako Republika ekskluzivno saznaje, posle nekoliko godina rada završeno je snimanje "Sablje" autora Gorana Stankovića i Vladimira Tagića, a poslednja klapa pala je pre tri dana.

Radnja serije vraća gledaoce u 2003. i istražuje ubistvo Đinđića, kao i posledice koje su nakon toga usledile. Cela priča prikazana je kroz tri lika - reportera, policijskog inspektora i mladog kriminalca, dok prati uticaj koji smrt premijera ima na njihove živote. Od prve vesti da će se snimati "Sablja" u medijima su se pojavljivala razna nagađanja o tome ko će igrati glavne uloge, a izvor blizak produkciji otkriva za naš list sve detalje o projektu koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

foto: Thomas Kühler / AFP / Profimedia, Printscreen, Marina Lopičić, Profimedia

Kako saznajemo, lik Zorana Đinđića dočaraće glumac Dragan Mićanović, dok će Milorada Ulemeka Legiju, očekivano, igrati Sergej Trifunović. Produkciju ovog političkog trilera potpisuje kuća "This and That production", koja stoji i iza projekta "Porodica" o Slobodanu Miloševiću, u saradnji sa hrvatskim "Drugim planom" i bugarskom produkcijskom kućom "Agitprop".

foto: Nemanja Nikolić

Prema ranijim informacijama, "Sablja" će imati osam epizoda, a njen nastanak podržali su RTS, Filmski centar Bugarske i EU, u sklopu programa "Kreativna Evropa".

Poznanstvo Milorada Ulemeka Legije, osuđenog za ubistvo srpskog premijera Đinđića, i glumca Sergeja Trifunovića datira iz devedesetih, a javnosti je dobro poznat incident u kultnom beogradskom klubu "Bojan Stupica", gde je došlo do koškanja između glumca i jednog od direktora FK Obilić, koji je navodno Trifunovića ošamario.

foto: Profimedia

Tada je glumcu u pomoć pritrčao Legija, kome se Sergej požalio, kao i kapetan JSO Branko Veljković. Rasprava je kulminirala kada je Legija prisutne upitao: "Ko je lupio šamar ovoj glumačkoj veličini", a nakon što nije dobio odgovor, zapucao je iz svoje berete u plafon.

Radnja serije

Okosnica ovog napetog političkog trilera jeste događaj iz 2003, kada je usred bela dana ispred zgrade Vlade Srbije ubijen srpski premijer Zoran Đinđić. Dok se u očima javnosti čini veoma jasnim ko su atentatori, mlada novinarka u usponu Danica Mandić pokušava da otkrije pravu pozadinu atentata.

foto: Thomas Kühler / AFP / Profimedia

Njena potraga za istinom vodi je do najdubljih pora iskvarenog državnog aparata. Boris, policijski inspektor zadužen za istragu, polako otkriva greške u slučaju koje su ga dovele do najviših ljudi tajne službe, dok se mladi kriminalac Uroš sve više uključuje u aktivnosti kriminalnog klana za koji će se ispostaviti da stoji iza atentata na premijera.

Bojan Krivokapić kao Zvezdan Jovanović

Glumcu Bojanu Krivokapiću dodeljena je uloga Zvezdana Jovanovića, bivšeg pripadnika Jedinice za specijalne operacije, koji je iz snajpera pucao na Zorana Đinđića.

foto: Uroš Arsić/Mondo, KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Za ubistvo premijera Jovanović je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina, kao direktni izvršilac ubistva. Prvi metak koji je ispalio pogodio je bivšeg predsednika Vlade Srbije pravo u srce, dok je drugi teško ranio Đinđićevog telohranitelja Milana Veruovića.

(Kurir.rs/Republika)

Bonus video:

04:53 NA VUČIĆA BIO PRIPREMAN ATENTAT SNAJPEROM?! Karan: Postojale su procene, ali sada je to potvrdio svedok OPASNST NIJE PROŠLA?!