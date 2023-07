NE ZANIMAJU ME KRITIKE, KAO NI POHVALE: Viktor Savić nastupa za zatvaranju EGZITA, a zbog njega je postao buntovnik i reper

Festival Egzit zavrašava se večeras u Novom Sadu, kad će biti i organizovana velika proslava 50. rođendana hip hopa.

Uz legendarni rep sastav Wu-Tang Clan, neko ko će braniti čast domaće scene je glumac Viktor Savić. Zanimljivo da će program na Glavnoj bini otvoriti baš on, koji nastupa pod umetničkim imenom Njezz.

"Tupak Šakur me je uveo u rep igru i zadužio da tu igru čuvam, dok se još uvek obraćala pažnja na tekst, dok je preko repa još uvek mogao da se izrazi stav, da utičeš na nekoga da se pokrene. To se sada potpuno promenilo, pogotovo na američkoj sceni, čast izuzecima (Kendrik Lamar). Trenutno smo, na primer, Aleksandar Radojičić, Miloš Biković i ja kao neki mejnstrim i zato moramo da se trudimo da podignemo nivo. Često putujemo na žurke gde se pušta i stvara prava elektronska muzika, gde su di-džejevi umetnici i na taj način klince koji nas prate približavamo andergraund umetnosti, a udaljavamo od čiste i jeftine komercijale. Za mene je najbolji način da se ispraznim kroz tekstove i na taj način se obratim ljudima, pošto novinama ne verujem ništa", govorio je glumac ranije za Kurir, čiji vam intervju prenosimo sada u celosti.

Kada ti naleti inspiracija za pisanje?

- Zavisi, ali, nažalost, u Srbiji ima mnogo inspiracije za pisanje. Tačnije bi bilo pitanje kada mi naleti talas jake vere da ne treba da pljujem, nego da to povežem u nešto što je pozitivno i pokretački.

Šta bi ti savetovao mladima u Srbiji?

- Da moraju da veruju. Neka veruju u Boga, u sebe, sunce, vodu, neka traže, kopaju po sebi... Moraju imati veru.

Pretpostavljam da je tebi mnogo vremena trebalo da dođeš do ove pozicije u karijeri?

- Naravno. Ima puno odricanja i prepreka na tom pokretačkom putu. Ako zaista veruješ u nešto, onda to moraš da guraš do kraja. To je jedan savet Tupaka Šakura. Ukoliko završiš svoj život, a nisi uspeo, nisi ni izgubio jer si ceo život radio na tome. To je suština.

Odakle umetničko ime Njezz?

- To je jedan od mojih nadimaka iz kraja, još od osnovne škole. Nastao je od imena Viktor, razvijao se spontano, vremenom.

Čiji rad pratiš kada su u pitanju domaći reperi?

- Odrastao sam slušajući Who Is the Best, Vudu Popaja, Full Moon i prvi album Fanki Džija. Trenutno najviše pratim englesku scenu.

Da li je neobično publici kad te posle predstave u pozorištu vidi kao repera na sceni? Kakvi su komentari?

- Ne čitam komentare, ne bavim se time. Na moje pesme na Jutjubu su ukinuti jer nema potrebe za tim. Ne zanimaju me kritike, kao ni pohvale.

