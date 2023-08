SUDAR TITANA! U BIOSKOPE STIŽU HEROJI HALIJARDA I ČUVARI FORMULE! Kritičari: Bjela ume da napravi hit, a Bajićev film je spektakl

Ljubitelje filmova ove jeseni očekuju premijere dva najiščekivanija ostvarenja domaće kinematografije - "Heroje Halijarda" Radoša Bajića i "Čuvare formule" Dragana Bjelogrlića. Vraćanju publike u bioskop doprineli su filmovi "Barbi" i "Openhajmer", koji su oborili rekorde na blagajnama.

Dve istorijske priče

Fenomen Barbihajmer, koji je zavladao u svetu u prethodnih mesec dana, pokazao je da je moguće da se dva bioskopska hita prikazuju u isto vreme, tako da za ova dva domaća ostvarenja neće biti zime.

foto: Ema Bednarž

- "Barbi" i "Openhajmer" su pokazali i dokazali da u bioskopima ima mesta za istovremeno prikazivanje dva velika bioskopska hita, tako da me ne bi začudilo da se to ponovi sa filmovima Bjelogrlića i Bajića. Važno je, čak ključno, vratiti publiku u bioskope, što više im omiliti srpski film, a oba ova ostvarenja imaju ozbiljne adute i predviđam im veliku gledanost. Bjelogrlić definitivno zna kako da napravi hit, pokazao je to već više puta, a sveže objavljeni trejler za Bajićeve "Heroje Halijarda" obećava ratni spektakl, i to je dobro. Takvi filmovi su deficitarni, a publika ih voli - istakli su za Kurir srpski filmski kritičari i autori knjiga "Kritički vodič kroz srpski film", Zoran Janković i Đorđe Bajić.

foto: Promo

Tačno godinu dana od kada je pala poslednja klapa, Kontrast studios i Telekom Srbija objavili su prvi trejler i saopštili da će se nacionalna premijera održati 10. oktobra u MTS dvorani u Beogradu. Ratna drama inspirisana istinitim događajima "Heroji Halijarda" neispričana je priča o tragici jednog vremena, žrtvovanju i plemenitosti... U proleće 1944. godine, u završnici Drugog svetskog rata, u jednom srpskom selu u toku je najveća pojedinačna akcija spasavanja američkih i savezničkih pilota u istoriji svetskog vazduhoplovstva, poznata kao "Operacija Halijard". Tri brata Jovića biće razapeta između ideologija. Dok se Mirko bori u odredima jugoslovenske vojske u otadžbini, Sreten se pridružio partizanima, a najmlađi naslednik Ilija rastrzan je između dve strane.

foto: Contrast Studios

"Čuvare formule" publika će premijerno moći da vidi ovog vikenda na festivalu u Lokarnu, a u domaćim bioskopima se očekuje u novembru. Bjelogrlić donosi priču o najvećoj tajni bivše Jugoslavije - atomskoj bombi koja je pravljena u institutu Vinča i neuspelom eksperimentu koji je srpske naučnike umalo koštao života i upisao u istoriju.

Spoj Manjifika i Konstrakte

Specijalno za novi film Dragana Bjelogrlića kreativnu muzičku sinergiju čine Konstrakta i Manjifiko, koji zajednički potpisuju pesmu "Put".

foto: Aleksandar Letić

- Bila je Bjelina ideja da spoji Manjifika i mene za završnu pesmu na filmu. Zahvalna sam mu na prilici da radim s Manjifikom. Pesma izlazi iz pop forme i podređena je filmu, ali ima neku svoju samostalnost. Inače ne slušam pesme koje pevam, ali ova mi je na listi - izjavila je Konstrakta.

Kurir.rs

Bonus video:

01:59 SERIJA TOMA BIĆE VELIKO IZNENAĐENJE! Bjela napravio potpuno drugu priču koja nema veze sa filmom NOVI GLAVNI LIK JE TAJKUN?