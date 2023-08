SKANDALČINA KAKVA SE NE PAMTI NA NIŠVILU Legendarni muzičar Triki napustio binu iz ličnog hira ili je nešto drugo u pitanju? FOTO

Veliki skandal kakav Nišvil džez festival u Nišu ne pamti zbog nekog muzičara dogodio se noćas posle ponoći kada je jedan od glavnih umetnika na manifestaciji, trip hoper Triki iz Engleske napustio binu i izneverio na hiljade posetilaca.

foto: M.S.

Ekipa Kurira ga je kao jedna od retkih, slikala nakon prve svojevoljne pauze u bekstejdžu gde se vidi da čačka po telefonu, po ušima, blago unezvereno šeta gore dole držeći neupaljenu cigaretu u ustima.

Njegov nastup od početka je bio trapav iz neobjašnjivih razloga. Koncert je sve vreme dok nije definitivno prekinut bio u mraku bez svetala, a to je umetnik tražio. On je izveo sa bendom tri ili četiri pesme, ali se onda bez objašnjenja povukao sa bine. U bekstejdžu je onda krenulo raspravljanje s organizatorima, nakon čega se on vratio na binu.

foto: M.S.

Njegova muzika, mračni spoj hip-hopa, alternativnog roka i rage (ragga) onda je bio ovenčan i nekakvom ambijentalnom psihodelijom gde je publika bila posebno zbunjena.

- On je tražio da početak koncerta bude u mraku što je kao neki umetnički fazon, a onda je iz neobjašnjivih razloga napustio binu. Ima nekih naznaka da se žalio na ozvučenje, ali s ozvučenjem je bilo sve u redu. Na kraju krajeva, postoji druga bina sa drugim ozvučenjem odmah pored prve, tako da je sve moglo da se reši, ako je to bio problem. Ali ne, on je posle drugog izlaska kratko bio na bini, a potom je napustio. Njegova karijera visi o koncu, on više ne daje sve od sebe. Njega zastupa zaista ozbiljna agencija i mislim da mu je ovo jedan od poslednjih koncerata i to koliko se vidi isključivo zbog nekog umetničkog hira - rekao nam je nezvanično jedan od članova Nišvil tima.

foto: M.S.

Posle toga je počelo preganjanje sa direktorom festivala Ivanom Blagojevićem koji ga je ubeđivao da je sve u redu, da nema nikakvih problema, ali on to nije prihvatio.

1 / 5 Foto: M.S.

Triki je inače poznat po tome što je bio jedan od početnih članova poznate grupe Masiv atak, nakon čega je počeo solo karijeru. Imao je i manju ulogu u legendarnom filmu "Peti element" sa Brusom Vilisom i Milom Jovović.

00:11 Skandal na Nišvilu: Triku napustio binu

U toku današnjeg dana očekuje se konferencija za novinare gde će neke stvari oko ovog nastupa biti malo jasnije.

(Kurir.rs/M.S.)

Bonus video:

00:11 Skandal na Nišvilu: Triku napustio binu