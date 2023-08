REDITELJKA ANJA SUŠA PONOVO NA BITEFU: Vraća se sa pričom kako se savremena Jovanka Orleanka bori protiv nepravde

Nekadašnja selektorka Bitefa, rediteljka Anja Suša vraća se 9. oktobra na ovaj festival s predstavom "Jeanne", nastaloj po tekstu hrvatske spisateljice Ivane Sajko.

Ova savremena verzija bajke o Jovanki Orleanki, koja se bavi otporom prema društvenoj i sistemskoj nepravdi, nastala je u produkciji švedskog gostujućeg pozorišta Riksteatern i Kraljevskog dramskog pozorišta Dramaten.

foto: Markus Garder

Kroz priču o mladoj devojci, buntovnici, koja rešava da pređe jezero što deli dva sveta, autorke seciraju probleme društvene nejednakosti i klasnih razlika, kao i pitanja ekološke katastrofe i klimatskih promena.

Pobunivši se protiv socijalne nepravde, mlada Žan biva nasilno zaustavljena u pokušaju da prevaziđe razlike između dva sveta, sa dve strane jezera, čime to isto jezero postaje mesto i simbolične i stvarne smrti devojke.

foto: Markus Garder

Suša je višestruko nagrađivana pozorišna rediteljka, aktivna u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sloveniji, Poljskoj, Švedskoj i Danskoj. Obavljala je i ulogu selektorke Bitefa od 2006. do 2016. godine, a u periodu od 2002. do 2011. godine bila je direktorka i umetnička direktorka Malog pozorišta "Duško Radović" u Beogradu. Od 2019. godine radi kao profesorka pozorišne režije na Univerzitetu umetnosti u Stokholmu, a u Švedskoj je s velikim uspehom do sada režirala više od deset predstava.

Inače, 57. Bitef održaće se od 3. do 10. oktobra pod sloganom "Snago, ne pristaj da budeš nečija".

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:26 SLAVEN