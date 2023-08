"TAJ NOVINAR TRAŽI PROMOCIJU" Radoš Bajić ekskluzivno na Kurir TV ODGOVORIO NA TVRDNJE da je dvorski Vučićev reditelj

Nakon emitovanje inserta iz filma “Heroji Halijarda” Radoša Bajića na "Sarajevo Film Festivalu" podigla se velika bura. Međutim jedna izjava banjalučkog kolumniste, Dragana Bursaća, je sve podigla na novi nivo:

"Za one koji ne znaju, Heroji Halijarda je četnička drama Radoša Bajića. Radoš Bajić je dvorski Vučićev reditelj, koji je pre toga režirao seriju Ravna gora i koji ima jasan stav o četnicima. Za njega su to odbrambene trupe, odnosno, oslobodilačka vojska u otadžbini", izjavio je Dragan Bursać.

Glumac i reditelj Radoš Bajić gostovao je u emisiji Usijanje gde je prokomentarisao ovu skandaloznu izjavu novinara Dragana Bursaća.

- Ne znam da li ste primetili, ali u momentu kada je išla izjava ovog anonimnog čoveka ja se nisam uznemirao. Ne znam čak ni ko je taj. To je neki čovek koga su se odrekli, pa i sam Bog. Sa druge strane ja to razumem jer je to neki čovek koji je iskoristio priliku i trenutak da se nakači na jednu globalnu priču i da pokupi nekog marketinga - rekao je Bajić.

