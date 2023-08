HRVATSKI GLUMCI SU ODUSTALI OD IGRANJA U "OLUJI" ZBOG PRITISKA TAMOŠNJE JAVNOSTI! Glumac Novak Bilbija o tajnama sa snimanja

Višestruko nagrađivani srpski pozorišni, filmski i televizijski glumac Novak Bilbija radi punom parom, iako je pre sedam godina otišao u penziju. Više, kako kaže, ne igra pozorišne predstave, jer mu je teško da sedi na probama, ali dosta i rado snima. Ovih dana gledamo ga u "Oluji" Miloša Radunovića, koja se prikazuje i na Filmskim susretima u Nišu. Publika je mogla da ga vidi i filmovima "Trag divljači" i " Što se bore misli moje". U razgovoru za Kurir Bilbija ne može da se otme utisku da je "Oluja" trebalo da se snimi i ranije:

foto: Saša Urošev

- Valjda je preovladalo mišljenje da ćemo ovim ili nekim drugim filmom koji se bavi tim periodom uvrediti druge narode. I politika je bila takva. Ne znam zašto je istina uvreda. Ako nekome kažeš da je lopov, on će se uvrediti. Nikada mi to nije bilo jasno. Ta nesreća se desila, a film je tu da to i pokaže.

Kako je proteklo snimanje "Oluje" i šta mislite o ovom filmu?

- Bilo je naporno i toplo. Snimali smo i po 12 sati dnevno u okolini Valjeva, ali i u Crnoj Gori. Kad su mi ponudili ulogu, poslali su tekst da ga pročitam. Bio je veoma potresan. Interesovalo me je da li će se u filmu naći scena bombardovanja kolone na Petrovačkoj cesti. Za mene je to najveće zlo. Moram da kažem da je i početak rada na filmu bio potresan. Glavni glumac u "Oluji" Jovan Maksić sve strahote je doživeo na svojoj koži. Pričao mi je o tome.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Sigurno ste čuli kako je Hrvatskoj dočekan ovaj film?

- Još kad je najavljeno snimanje filma, počeo je napad u štampi. Umešali su se i političari. Moram da vam kažem da je nekoliko hrvatskih glumaca trebalo da igra u "Oluji", ali su pod pritiskom tamošnje javnosti odustali. Sličnih reakcija bilo je i u Federaciji BiH.

Kakve su reakcije u regionu?

- U Prijedoru, na premijeri, narod je bio oduševljen ovim filmom. I tu ne mislim samo na ljude koji su prošli tu golgotu. Nadam se da se taj belaj više nikada neće ponoviti, ali to niko ne zna.

foto: Saša Urošev

I privatno ste sada ispunjeni i srećni?

- Pre desetak dana postao sam deda. U rodnom Ruskom Selu kod Kikinde okupile su se Bilbije. Pedeset godina čekao sam ovaj trenutak. Unuka se zove Kalina. Presrećan sam. Srbi, uopšte Balkanci, jako su vezani za porodicu. Porodica im je svetinja.

Da li je glumački posao u Srbiji isplativ?

- Ako si dobar glumac, onda jeste. Teško je ostati samo u granicama teatra. Mora tu da dođu filmovi i serije. Ima reditelja koju su uporni i insistiraju na glumačkoj podeli. Ne idem da kastinge. To mi ne treba. Ako neko hoće da vidi ko sam i šta sam, ima predstava, ima snimaka...

Kurir.rs/ Saša Urošev

Bonus video:

13:47 OLUJA JE FILM NEZABORAVLJANJA I POMIRENJA Zlatan Vidović o ostvarenju koje je već podiglo prašinu UPUTIO MOĆNU PORUKU SRBIMA!