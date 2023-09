"GLADOVALA SAM, SIN JE OTIŠAO DA SE ZAMONAŠI, A ŽIVKO JE IŠČILEO" Potresna subdina Vesne Pećanac: Od sjaja i slave do PATNJE

Život naše velike glumice Vesne Pećanac bio je ispunjen bolom, prepun tuge, nemaštine i gubitaka. Bila je udata za čuvenog crnogorskog reditelja Živka Nikolića, a nakon njegove smrti i svih životnih nedaća naša glumica je u jednom periodu i klonula psihički.

Depresija ju je stigla u vreme bombardovanja, o čemu je i sama svojevremeno govorila za domaće medije, a životne nedaće su je toliko pritisle sa svih strana da se čak i hranila u narodnoj kuhinji.

foto: Printscreen

- U vreme bombardovanja Živko je iščileo. Osetila sam ogroman bol, preveliku tugu. Jedan sin otišao je da se monaši. Rekao je: “Meni su svi bedemi srušeni”. Ostala sam da zurim u zid, pala u depresiju. Nekada smo bili velika, vedra, složna i mnogoradna porodica... Nisam mogla da igram, zatražila sam penziju. Posao komičara je da daruje radost ljudima, a ja nisam više imala radosti. Penzija - sedam hiljada dinara. Bili smo gladni. Mislila sam da sam zbog toga potpuno izgubila memoriju. Jedna milosrdna šefica u samousluzi u blizini kuće godinama nam je hranu davala na kredit, volela je Živkove filmove. Još je bio živ. Sećam se da sam jednom dobila neki novac, i mogla da biram da li da odem na pijacu ili njoj vratim deo duga. Odem, ipak, na pijacu. Iz kese mi je virio mladi luk i ja sam kružila po celom kvartu da me ona ne bi videla. Ispričam Živku, a on mi kaže: "Odigraj to na sceni. I to je život" - ispričala je ona svojevremeno za "Novosti".

foto: ATA images

- Imala sam problema, neke sam rešavala, ali nisam uspevala da rešim sve. Gladovala sam. Odlično je gladovati, to je mnogo dobra stvar. Jedeš manje, ali dugo žvaćeš - kazala je na početku glumica Vesna Pećanac, poznata po ulogama u "Otpisanima", "Drugoj Žikinoj dinastiji", "Smrti gospodina Goluže".

Međutim, danas se čini da je Vesna Pećanac ostavila težak životni period iza sebe!

foto: Kurir

Naime, Vesnu smo primetili dok je sedela ispred jednog kafića, a na osnovu kolica i nekoliko kesa koje nosila jasno je da je bila u kupovini, te da je sela da se malo odmori.

Glumicu nismo imali prilike da duže vreme vidimo u javnosti, te smo je konačno sreli i slikali.

foto: Kurir

Kao što se može videti, Vesna se za izlazak u javnost i doterala, pa je obukla haljinu cvetnog printa, kao i kardigan u plavoj boji. Ona se trudila da deluje neprimetno, pa je lice sakrila iza velikih sunčanih naočara, a svoju lepotu u poznim godinama dodatno je istakla i jarkocrvenim karminom.

Inače, Vesnu smo upoznali kada je dobila ulogu u kultnom ostvarenju Živka Nikolića "Lepota poroka", premijerno prikazanog 1986. godine, a potom je glumila u filmovima "U ime naroda", serijama "Oridinale", "Đekna još nije umrla, a ka' će, ne znamo" koje je, takođe, režirao Nikolić. Bila su retka njegova ostvarenja u kojima nije glumila, a o njihovom braku i ljubavi glumica je imala samo reči hvale.

