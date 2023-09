"MILI, HVALA TI ŠTO SI ODREDIO MOJ ŽIVOTNI PUT" Natalija je bila velika ljubav Jagoša Markovića, a od njenih reči SUZE SAME IDU

Od reditelja Jagoša Markovića, koji je iznenada preminuo u 58. godini opraštaju se mnoge ličnosti iz sveta kulture, a među njima je i književnica i novinarka Natalija Dević, koja je bila njegova velika ljubav.

Natalija je emotivnom i potresnom porukom na svom Fejsbuk profilu odala počast čuvenom pozorišnom reditelju, a njenu objavu prenosimo u celosti.

- Mili... Oboje smo čuvali sećanja na vreme kad smo bili mi, kao dragocenost od koje se ne rastaje... I nismo se rastali. Ostali smo prijatelji do kraja, da se poštujemo i podržavamo. I nekako se uvek nameštalo da budemo tu u važnim momentima. Od dana kad sam sedela na svakoj tvojoj probi u Dodest-u... Kad si me za ruku odveo u redakciju Omladinskog pokreta i tako mi odredio životni put...

Kad si čitao moje prve pozorišne kritike i ispisivao komentare na moje prve male drame ne po marginama, već u školskim sveskama... Kad sam te uveravala posle tvoje diplomske predstave da je jedan mali peh ispao vrhunski... Kad sam sasvim slučajno dobila mesto u avionu pored tebe i tako ti upoznala buduću ženu... Kad smo se sreli u noći kad si dobio prvu kćerku i ti skakao od sreće što si postao otac... Kad si upoznao mog muža i moju kćerku... Kad si me iznenada pozvao, posle razvoda, i onda me tešio smehom... Kad smo se krili u poslednjem redu i gledali tvoje velike, čudesne predstave tajno...

foto: Marina Lopičić

I tako sve do proletos, kad smo se na ručku smejali do suza kako ćemo izgedati kad ostarimo. I kako ćemo poređati slike od sedamnaest, pedeset i one od osamdeset i kusur, jedne uz druge, i gledati na šta ličimo, a kakvi smo nekad bili...

Zamišljala sam te starog. Nije ispalo tako. Ta, od tog popodneva iz Madere, ostaće poslednja... Hvala ti što si mi sve ove godine slao poruku za rođendan. Ovu ću sačuvati, da je čitam i sledećih godina, jer ih više neće biti... I hvala što si voleo kako samo ti umeš, čudesan, kao tvoja umetnost, i uvek veći od života... - stoji u objavi Natalije Dević na Fejsbuku.

Podsetimo, kako su preneli domaći mediji, Jagoš Marković je umro u kući u Boki Kotorskoj, a porodica sumnja na infarkt.

foto: Marina Lopičić

- Jagoš je umro u kući u Boki Kotorskoj, u mestu Kostanjica. Porodica sumnja na infarkt, njegove ćerke su potpuno slomljene, krenule su za Crnu Goru - rekao je blizak prijatelj za Blic i dodao:

- Trenutno se u Beogradu igra osam njegovih predstava, ovo je velika tuga za sve - zaključio je on za Blic.

Inače, Jagoš je diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (1987), u klasi prof. Borjane Prodanović i Svetozara Rapajića.

(Kurir.rs)