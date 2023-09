ČOVEK NJENOG ŽIVOTA SE UTOPIO, CRNINU JE NOSILA DO SMRTI: Kraj naše čuvene glumice bio je BOLAN, našli su je okruženu ŠPRICEVIMA

Legendarna glumica Sonja Savić preminula je pre 15 godina na današnji dan. Imala je samo 48 godina, a kako se tada pisalo, umrla je od prekomerne doze narkotika.

Njeno telo pronađeno je 23. septembra 2008. godine u stanu u Kursulinoj ulici, a prema zvaničnim nalazima obdukcije prevelika doza nedozvoljenih supsatnci bila je kobna po glumicu.

Njene komšije tvrdile su tada da u njenom stanu nije bilo nameštaja, spavala je na dušeku na podu, a svuda okolo bili su razbacani upotrebljeni špricevi.

Poslednji intervju Sonja je dala samo dva meseca pre smrti, u julu 2008. godine, za crnogorske "Vijesti".

- Ono čime mogu da se ponesem, ne ponosim, nego ponesem, to je što sam uspela da izbrišem granicu između života i poziva. Da li to svaki put uspešno dočaram i do koje mere mogu da vladam scenom ne znam. Trudim se da moja reč dovoljno dugo putuje da može publici da zadrži pažnju, jer, i posle toliko godina, ja i dalje brinem o tome šta publika misli - rekla je tada.

Ona se tada podsetila reči svoje bake koja joj je uvek govorila da se u ljudskim očima sve može pročitati. U njenim očima tada se videla tuga i samoća.

- Ima još jedna bakina izreka koje se često setim, žagre ti se oči. Danas bi mnogim generacijama, kada prođe ponoć, mogli to da kažemo. A njima oči žagre od ko zna čega, a to nije dobro ni za njih ni za porodicu. Izgleda da je samoća cena moje slobode - rekla je tada glumica.

Tokom karijere Sonja Savić zadružila je srpsku kinematografiji. Igrala je u pedesetak filmova, a samo neki od poznatijih su "Una", "Život je lep", "Balkanski Špijun", "Šećerna vodica" i mnogi drugi.

Život je podredila glumi, što je i sama govorila, ali neosporan talenat pratile su priče o korišćenju zabranjenih supstanci još osamdesetih godina. Te priče prodgrejalo je i njeno druženje sa članovima grupe EKV, od kojih su mnogi skončali usled konzumiranja opijata.

- Nisam bila srećna što se družim s njima. Bila sam srećna što sam pronašla ljude koji su nesrećni kao ja - izjavila je jednom prilikom Sonja Savić.

Kao i mnoge žene, i ona je maštala o udaji i deci. Njena životna ljubav bio je poznati džez muzičar Vlajkom Lalić. Kad su se upoznali imala je 15 godina, a bio je i do kraja ostao njena jedina ljubav. Razdvojila ih je njegova prerana smrt 1990. godine, kada se utopio na jedrenju usled oluje.

- Otkako je on otišao iz mog života, kada sam imala dvadeset devet godina, sebe smatram udovicom - govorila je Sonja.

Sonja je mesecima kasnije bila u depresiji zbog njegove smrti. Otišla je odmah potom u Sloveniju, gde je ostala skoro deset godina, vratila se u Srbiju i vratila se filmu, ali ne u toj meri u kojoj je to pre činila.

Sonja je sahranjena u rodnom selu Donja Gorevnica, a niko od njenih kolega nije prisustvovao sahrani.

Kuća-legat Sonje Savić u rodnom mestu, gde se nalazi njena celokupna umetnička zaostavština, trenutno je predmet sudskog spora i ovaj kompleks već nekoliko godina nije dostupan javnosti. Razlog za to je što deo Sonjine rodbine osporava testament i traži deo imovine.

