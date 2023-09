KOD NAS JE OBIČAJ DA PRVO SVE NAPADNEŠ, PA SE POSLE IZVINJAVAŠ: Kovačević o stanju društvu, izboru za Oskara i novoj knjizi

Beogradski sajam knjiga održaće se od 21. do 29. oktobra i trajaće dan duže, a predsednik Saveta ove najveće kulturne manifestacije u slavu pisane reči i ove godine je dramaturg Dušan Kovačević.

Tada će proslavljeni srpski dramski pisac, akademik, scenarista i reditelj predstaviti publici i dva svoja nova izdanja. U razgovoru za Kurir govori i o novoj sezoni u Zvezdara teatru, ali i o pozorišnom fenomenu monodrame "Knjiga o Milutinu".

Šta očekujete od 66. Sajma knjiga?

- Vidimo da se oblik korone vratio, ali molimo boga da se to čudo ne komplikuje. Nadam se da će Sajam biti kao što je bio nekad. Francuska je počasni gost, a spada u red najvećih literatura na svetu. Mislim da će dovesti zanimljive autore u Beograd.

Koji su autori iz Francuske na vas kao pisca imali najveći uticaj?

- Mnogi. Ipak, jedan od presudnih je bio moj susret s Rableom i njegovom knjigom "Gargantua i Pantagruel". Ona je pomerila moja osećanja za estetiku književnosti. Imao sam tada nekih 12 godina. Pročitao sam je kasnije još nekoliko puta.

Slogan ovogodišnje manifestacije je "Živele knjige". U digitalnoj eri večito je pitanje može li ona da preživi i kako?

- Može. Teorije da će nestati knjiga nisu tačne. Samo činjenica da se na Sajmu očekuje više od 200.000 posetilaca govori suprotno. Ljudi vole da dolaze i kupuju knjige. Dobro štivo u ruci je nezamenljivo osećanje.

Da li ćemo vašu novu knjigu videti na Sajmu?

- Zove se "Deset filmskih priča" i govori o mojim privatnim susretima s nekim velikanima srpske kulture. Organizovaće mi književno veče 28. oktobra, a sprema se i knjiga o 50 godina "Maratonaca" i "Radovana Trećeg". Prošlo je pola veka kako su te moje predstave izvedene u Ateljeu 212.

Radovan živi novi život u Somboru. Kako ste zadovoljni?

- Zanimljiva i interesantna predstava. Nije ni nalik Radovanu u kome je igrao Zoran Radmilović. Predstava u Somboru je kolektivna i urađena je dobro jer je Vito Taufer izuzetan reditelj. Ta njegova režija me je podsetila na neke koje je radio Jagoš Marković. Ima veliku energiju. Putujem u subotu da je pogledam i u Somboru, jer je letos izvedena u Budvi.

Šta očekujete od filma "Heroji Halijarda" kao njegov koscenarista, s obzirom na to da je napadnut i pre prvog prikazivanja?

- Kod nas je to običaj. Napadneš sve pre nego što vidiš, pa se posle izvinjavaš. To je dobar, veliki i raskošan film. On bi u nekoj drugoj kinematografiji bio snimljen pre 50 godina. Nezamisliv je poduhvat da usred rata spaseš 500 avijatičara. Seljaci i obični ljudi su bili heroji. Trebalo ih je sve sakriti i hraniti. Amerikanci su o svakom svom kauboju snimili film. Nema čoveka koji je tamo opljačkao banku, a da nije dobio svoj film.

Film ipak nije prošao u izboru za Oskara?

- Nisam iznenađen. Iznenađenja postoje samo kad je nešto u redu, a ovo je normalna pojava.

O fenomenu "Knjige o Milutinu": Spojili su se Nenad Jezdić i izuzetan tekst Šta nas čeka u Zvezdari? - Nova sezona počinje premijerom predstave "Kuća" već 8. oktobra. Lepa kamerna predstava, pa ćemo još pričati i u Zvezdari o njoj. Kod vas se traži karta više za monodramu "Knjiga o Milutinu". Kako objašnjavate taj fenomen? - Nenad Jezdić je jedan od najboljih glumaca i taj tekst je izuzetan. Kad se poklope te dve stvari, onda se desi čudo. Teško je za tu predstavu naći ulaznice. Za nešto više od godinu dana odigrao ju je 150 puta.

