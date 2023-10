OVAJ POZNATI GLUMAC JE ZET VUKAŠINA GOLUBOVIĆA: Obojica su igrali u čuvenoj seriji, a evo u kakvom su ODNOSU bili njih dvojica

Naš proslavljeni glumac Desimir Stanojević proslavio se brojnim ulogama, a čini se ga je publika zavolela kao Vukašina Golubovića u seriji "Srećni ljudi". Ipak, retko ko zna da je on imao dve ćerke, Ninu i Sanju Stanojević.

Nina je završila Muzičku akademiju u Novom Sadu i radi u Simfonijsom orkestru RTS-a, dok se Sanja odlučila za veterinu.

Desimir u jednom intervjuu ranije otkrio na šta je posebno ponosan kada su njegove ćerke u pitanju.

foto: Marina Lopičić

- Što pred sobom vidim zrele, pametne i vredne ljude. Nina je završila Muzičku akademiju, odsek oboa i sa 35 godina ima već više od 10 godina radnog iskustva i veoma je uspešna u svom poslu. Deset godina je u braku, ima sina Jevrema, koji je završio prvi razred, i četvorogodišnju ćerku Nataliju. Sanja se na četvrtoj godini veterine odlučila za udaju. Fakultet je i dalje tamo gde jeste, ali ga ona ne obilazi. Ima četvorogodišnjeg Branka i Kalinu - rekao je svojevremeno glumac kroz šalu.

Tom prilikom on je otrkio da je Nina udata za njegovog kolegu glumca, a onda se dotakao i odnosa koji sa zetom ima.

- Imao sam sreću da je moj prvi zet, Ninin muž, Zoran Ćosić moj kolega glumac. Od prvog dana imali smo o čemu da pričamo, a da ja ne budem strogi otac, a on uplašeni zet. Moje iskustvo sa tastom, koji je bio strog i poslovan, a ja mlad i zelen učinio je da budem drugačiji. Moj tast je i dva dana pred svadbu tražio da Nada dođe kući u devet uveče - pričao je on, pa je dodao:

foto: Beta

- Prvih dvadeset pet godina našeg braka proteklo je kao ozbiljan tast i neozbiljan zet. Sada, posle 36 godina braka, došli smo do dobrih familijarnih odnosa. Između Nine i Zorana je čak u jednom trenutku i došlo do prekida zabavljanja. U to vreme nam je bila slava pa sam Ćoleta, kao svog kolegu, pozvao na slavu. Nina za to nije znala. Nije prošlo ni pet dana, a oni su se pomirili, a za dva meseca već su počeli da žive zajedno.

Osim o Nini on je otkrio i detalji iz života druge ćerke.

foto: Damir Dervišagić

- Sanja je izabrala Marka Kanačkog čija su interesovanja i privatno i poslovno vezana za tehniku, računare i ostale uređaje koji meni nisu bliski. Dobio sam odgovornu osobu koja može da mi, bez mnogo ubeđivanja da to mogu sam da naučim, sredi računar, mobilni - rekao je Stanojević ranije u jednom intervjuu.

Nažalost, Sanja i Marko su se u međuvremenu razveli i već četiri i po godine nisu zajedno.

(Kurir.rs/Glossy)