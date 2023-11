TRANSFORMACIJA! DVA SATA MI SVAKOG DANA PRAVE FRIZURU: Da li ga prepoznajete? Čuveni Baća ne liči na SEBE (FOTO)

Miodrag Radonjić uveliko snima prvi srpski postapokaliptični film, a publika će ga videti u do sada neviđenom izdanju.

foto: Nemanja Miščević

U filmu "Volja sinovljeva" igram varvarina, a frizuru mi svakog dana prave po dva sata, kaže Miodrag Radonjić. Poznati glumac, koji je publiku osvojio ulogom Baće u "Južnom vetru", pridružio se ekipi prvog domaćeg postapokaliptičnog filma.

Ambijent, scenografija i kostimi umnogome podsećaju na čuveni serijal o "Pobesnelom Maksu", a Baća kaže da filmska ekipa svakog dana utroši mnogo vremena na pripremu svega toga pred snimanje.

- U filmu igram lika koji se zove Barjaktar. On je ratnik, varvarin koji pokušava da dođe do neke svoje lične pravde. Ne mogu još da otkrivam o čemu se radi jer nije vreme za to. Drago mi je što sam deo ovog projekta. Pohvalio bih sektor šminke i kostima. Potrebno je dva sata da mi naprave frizuru i šminku, a na kraju snimanja potrošim još 45 minuta da mi sve to skinu - otkriva glumac za Informer i dodaje da rad na ovom filmu nije nimalo jednostavan:

foto: Nemanja Miščević

- Zasad sve ide odlično. Inspirativno je snimati u ruralnim predelima i lokacijama poput kamenoloma. Trenutno snimamo na Fruškoj Gori. Priroda je prelepa, ali ume da bude veoma naporno, hladno i da duva vetar, naročito u četiri ujutru kada se okupljamo za snimanje.

Glumačku podelu čine Žarko Laušević, Igor Benčina, Petar Benčina, Sergej Trifunović, Svetozar Cvetković, Marta Bjelica, Isidora Simjonović, Lidija Kordić, Jovo Maksić, Ivan Đorđević Džudi, Miodrag Radonjić, Milica Janevski, Zlatan Vidović, Anita Mančić, Anđela Jovanović i mnogi drugi.

Kurir.rs/ Informer

Bonus video:

02:03 NJIH 12 SPAVALO U JEDNOJ SOBI BEZ GREJANJA! Roditelji ih ređali po PODU: Bili smo kao štenci kad se ušuškaju (KURIR TELEVIZIJA)