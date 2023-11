BOSILJČIĆ I PRED BEOGRADSKOM PUBLIKOM KAO GROF PJER BEZUHOV U RATU I MIRU: Debitovao u Rusiji, a evo koga će zameniti u PREDSTAVI

U predstavi "Rat i mir", po čuvenom romanu Lava Nikolajeviča Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića, koja je na repertoaru Velike scene u nedelju 12. novembra (20.00), prvi put pred beogradskom publikom u ulozi grofa Pjera Bezuhova nastupiće Ivan Bosiljčić.

Popularni dramski umetnik debitovao je u ovoj ulozi nedavno kada je Narodno pozorište dve večeri zaredom, 18. i 19. septembra, s velikim uspehom nastupilo u čuvenom Nacionalnom dramskom teatru Rusije "Aleksandrinski" u Sankt Peterburgu u okviru 14. Međunarodnog pozorišnog festivala "Aleksandrinski".

foto: Vladimir Postnov

„Ja sam bio jedan od mnogih gledalaca ove predstave koji je zadivljen dirljivom glumačkom igrom, rediteljskom postavkom i dramaturškom intervencijom ovog remek dela. Naročito me intrigiralo to što je priča u ovoj koncepciji smeštena iznad prostora i vremena. Sticajem vanrednih okolnosti dobio sam priliku da iz uloge gledaoca pređem u ulogu glavnog junaka i da se ansamblu pridružim u izvedbi pred ruskom publikom. To što nam se desilo u Sankt Peterburgu je možda najintenzivniji teatarski kontakt između publike i glumaca koji sam ikad doživeo. Na sceni Aleksandrijskog teatra sam shvatio da je predstava Rat i mir Narodnog pozorišta, molitva za ovaj naš svet. I čast mi je što se pridružujem toj molitvenosti u ovom trenutku", kaže Bosiljčić.

foto: Marijana Janković

Ulogu grofa Pjera Bezuhova tumačiće u ravnopravnoj alternaciji sa Hadži Nenadom Maričićem.

U podeli su i Miodrag Krivokapić (Knez Bolkonski), Danilo Lončarević (Andrej), Zlatija Ocokoljić Ivanović (Marija), Zorana Bećić Đorđević (Liza), Dušan Matejić (Grof Rostov), Bojana Stefanović (Grofica Natalija Rostova), Teodora Dragićević (Nataša), Nemanja Stamatović (Nikolaj), Nina Nešković (Sonja), Slobodan Beštić (Knez Kuragin), Kalina Kovačević (Elen), Petar Strugar (Anatol), Vučić Perović (Boris Drubecki) i Nedim Nezirović (Napoleon Bonaparta).

