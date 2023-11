OVACIJE NA PROJEKCIJI U PIROTU: "Ovuda će proći put" Nine Ognjanović od danas u bioskopima

Specijalna projekcija filma „Ovuda će proći put“ autorke Nine Ognjanović prikazan je u sredu, 8. novembra u Domu kulture u Pirotu, gde je ekipa filma dočekana u prepunoj bioskopskoj sali i uz ovacije publike.

Najnagrađivaniji srpski film ove godine „Ovuda će proći put“ autorke Nine Ognjanović stiže i pred domaću publiku. Distribucija filma u srpskim bioskopima kreće od četvrtka, 9. novembra.

Glumica Eva Ras je na premijeri u Pirotu rekla:

„Meni su rekli da je Topli Do blizu, a ja bih rekla da je dosta daleko. Vozili smo se po bespućima, ja sam tad imala 81 godinu i najteže mi je bilo to putovanje. Ali ono što sam jako volela je taj crveni pesak, tu crvenu zemlju i posle dve godine to se ne izbriše sa cipela i ostane vam kao neka uspomena. Stara planina u filmu je nestvarno lepa. I ove silne nagrade koje je film osvojio delimično se dobijaju zbog lepote. I to je sve Ninina zasluga da to izgleda kao što izgleda u njenom ostvarenju. Volim svoju ulogu u ovom filmu. Znali smo već dok smo snimali da će ovo biti veliki film. Veliki film nije kad film ima puno novca, već kada ljudi rade sa velikim entuzijazmom, kao što su David Jovanović, producent i Nina to radili. Svi u Toplom Dolu su kuvali i sve nas hranili. Država treba da podržava ovako hrabre i talentovane ljude“.

Svetozar Cvetković je povodom projekcije i početka prikazivanja filma u bioskopima kazao:

„Ja sam se potrudio da zadatak koji sam dobio zahvaljujući Nini i Davidu sa kojima radim već tri, četiri godine, na svoje zadovljstvo, uradim najbolje što sam mogao. Meni je bilo jako lepo na snimanju i veoma mi je drago što je jedan ovakav film našao put do festivalske publike i osvojio toliko nagrada u svetu. Verujem da i kod nas još uvek postoji publika koja može i želi da gleda ovakve filmove. I podrška te publike je vetar u leđa za ovakve autore i produkcije kako bi se nešto dalje uradilo i kako bi naša kinematografija krenula dalje jednim putem koji počiva na nečemu što se zove autorski film“.

Radnja filma „Ovuda će proći put“ smeštena je u odsečeno, zaboravljeno selo blizu kog će uskoro biti izgrađen autoput. U selo, osim autoputa, stiže i stranac. Meštani, puni nepoverenja i straha prema promeni koju put donosi, sumnjaju da i stranac ima neke veze sa tim i da skriva svoje prave namere. Nekoliko nesporazuma i laži je dovoljno da netrpeljivost meštana prema strancu preraste u otvoreni sukob, a Jana, devojka iz sela koja se zaljubila u stranca, shvata da je ona jedina koja može da ga spasi od opasnosti koja se nad njim nadvila.

Uloge u filmu tumače Jana Bjelica, Zlatan Vidović, Vladimir Maksimović, Ninoslav Ćulum, Svetozar Cvetković, Branislava Stefanović, Igor Filipović, Pavle Čemerikić, Marta Bogosavljević, Eva Ras i Demijan Kostić.

„Ovuda će proći put” podržan je od strane Ministarstva kulture Republike Srbije i Filmskog centra Srbije. Producent filma je Pointless Films, dok su koproducenti Fakultet dramskih umetnosti i Radio Televizija Srbije. Distributer filma za Srbiju je Art Vista.

